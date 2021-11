Jesús Antonio Díaz Barreiros, testigo clave en la investigación de las obras del AVE a La Meca y del presunto pago de comisiones por parte de las empresas españolas adjudicatarias de este macroproyecto, ha denunciado este 8 de noviembre un intento de allanar su domicilio durante la madrugada del día 4 de noviembre, mientras estaba dentro del mismo en compañía de su esposa.

Díaz intermedió, según varios documentos y reclamaciones judiciales, en la negociación del AVE a La Meca en nombre de la empresa Copasa cuando era su delegado en Mallorca. Copasa forma parte del Consorcio español que se adjudicó esta obra con las autoridades saudíes. De hecho, Díaz mantiene un contencioso importante con Copasa, una constructora gallega, por el cobro de su comisión en este negocio, en concreto, unos ocho millones de euros que se sumarían a una reclamación por otros seis millones en concepto de salario y negocio de obra con una empresa de Díaz Barreiros llamada Divicotel.

La denuncia de Díaz por el intento de allanamiento fue puesta en la comisaría de Palma de Mallorca-Oeste, zona donde reside este empresario con su esposa y recoge que «entre las 1.00 horas, del día 4/11/2021 y las 4.00 horas del mismo día en piso Avenida (….), de Palma de Mallorca (Illes Balears) (…) persona o personas desconocidas, han intentado acceder al interior de la misma, aunque sin conseguirlo, pero sí causando daños en la cerradura de la puerta de entrada, cuya reparación asciende a un valor de 459,80 euros». El denunciante también explicó que «este es el segundo intento de entrar en su domicilio y sospecha que puede estar relacionado con unas causas judiciales que mantiene contra la empresa S.A. de Obras y Servicios Copasa». Se da la circunstancia de que el día 15 de noviembre Jesús Díaz se enfrenta a un juicio donde Copasa le acusa de falsificación en documento mercantil. Los responsables de la empresa lo acusan de haber falsificado las firmas donde recibía los encargos cuya comisión reclama Díaz a la macroconstructora gallega.

Jesús Díaz, en conversación con OKDIARIO, explica que «creemos que el intento de entrar fue entre esas horas, porque nos pilló durmiendo y no nos enteramos de nada, fue el vecino quien nos contó que se había acostado a la una y no escuchó nada, que su hija se levantó a las cuatro de la mañana para estudiar y tampoco escuchó ruidos, pero la Policía ya está viendo las cámaras de seguridad del edificio para tratar de averiguar algo».

Fue el propio Díaz quien se dio cuenta de que no podía salir de casa a las 8 de la mañana y extrañado esperó a «que llegase la chica que nos ayuda con las tareas del hogar para ver si podía abrir con su llave desde fuera, como no pudo llamamos a un cerrajero, que certificó que la cerradura de seguridad había sido manipulada», cuenta a OKDIARIO.

Tuercas flojas de una rueda

Esta denuncia se suma a otra que efectuó Díaz el 9 de noviembre de 2021, un día más tarde. Tras sufrir este incidente Díaz decidió sí darle importancia a otro asunto que había sufrido entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre de este año. Tanto Díaz como su esposa viajaron en esas fechas fuera de Mallorca y decidieron dejar su vehículo aparcado en un parking de larga estancia del aeropuerto mallorquín, en concreto en Park Fly.

Díaz relató que tras volver de viaje y retomar el vehículo para desplazarse a su domicilio «empecé a notar cosas raras en el coche, como si algo estuviese roto por dentro, cuando llegué a casa llamé a la grúa y se lo llevó al taller porque era un coche de sustitución mientras reparaban el mío».

La denuncia también recoge que Díaz recibió «una llamada del taller comunicando que el vehículo estaba reparado, que se podía disponer de él y que habían detectado manipulación de los tornillos de las ruedas delanteras, estaban sueltas. Me presenté en el taller a mediodía y la Dirección del Taller (…) acompañada de otros operarios me insinuó la posible y/o supuesta manipulación de la tornillería del coche a lo cual y ante acontecimientos respondí que podía ser posible y que no me extrañaba nada».

Desde la ruptura de su contrato con la concesionaria del AVE a La Meca Jesús Díaz ha sufrido varios episodios extraños, desde la recepción de anónimos amenazantes, un extraño e inexplicable robo de documentos y ordenadores en la sede de su empresa Divicotel en Palma de Mallorca el 8 de noviembre de 2016, otra denuncia de febrero de 2019 también reflejaba daños en la cerradura de su domicilio, otro diferente al actual, ocurridos el 8 de febrero de aquel año.

A estos dos intentos de robo y robo consumado hay que sumar incluso su detención en el caso Puertos en diciembre del año pasado, aunque luego fue puesto en libertad sin cargos, algo que no parece guardar relación alguna con el caso del AVE a La Meca. El robo de 2016 en las oficinas de Divicotel que también fue denunciado y el más importante por el hecho de que los ladrones se llevaron ordenadores y documentación sigue sin haberse resuelto hasta el momento.