Pedro Sánchez ya ha elegido a su negociador ante Carles Puigdemont de cara a la investidura: Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte en funciones y ex primer secretario del PSC. Uno de los mejores conocedores en Madrid de lo que ocurre en la política catalana. El principal valedor de los indultos que Sánchez concedió a los presos del procés y un firme defensor de un referéndum consultivo en Cataluña como el que el PSOE estaría dispuesto a ceder para allanar el acuerdo con Junts. El presidente confía en el que fuera portavoz del PSC durante la presidencia de Puigdemont para buscar el acuerdo. «Si alguien puede conseguirlo es él», señalan en el entorno del presidente.

En Moncloa y en Ferraz, desde este lunes, tenían claro que la interlocución con Waterloo y Junts per Catalunya tenía que recaer en el PSC. Aunque el actual líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, cuenta con la plena confianza del presidente del Gobierno en funciones, Sánchez ha preferido no quemarlo en una negociación de investidura tan complicada y no poner en riesgo una futura victoria en las elecciones autonómicas en Cataluña, que podrían aupar a Illa a la Presidencia de la Generalitat.

Por ese motivo el secretario general del PSOE opta por uno de los dos ministros catalanes, al que el año pasado incluyó en su Ejecutiva como responsable de Memoria Democrática, y que en función de la evolución de esta nueva encomienda podría asumir otras responsabilidades «de gran importancia». En su momento Sánchez lo quiso convertir en presidente del Senado para facilitar el recambio por Illa, pero los separatistas lo impidieron al no permitir su designación como senador por parte del Parlament. Posteriormente, intercambió cromos, cuando se convocaron elecciones en el Parlament en 2021, convirtiéndolo en ministro. Uno de los más leales a él.

Mientras Iceta es el elegido para viajar a Waterloo, de donde no puede moverse Puigdemont -al no contar con inmunidad parlamentaria que le garantice su no detención fuera de Bélgica-, desde el PSC dirigirán sus esfuerzos a negociar con la dirección de Junts en Barcelona. En una suerte de negociación paralela que fuentes de los junteros creen «puede descarrilar si se hace así». En Ferraz están convencidos de que «la presión acuciará» a los separatistas catalanes y «al final rebajarán sus exigencias» para facilitar la investidura de Sánchez. Pero ni en la dirección de JxCat ni en Waterloo piensan lo mismo. «Hemos resistido presiones más fuertes, que recuerden cuando salimos del Govern», recuerdan.

Iceta, cuando todavía era líder de los socialistas catalanes, proponía utilizar el listado de 46 exigencias que Puigdemont le presentó a Mariano Rajoy en su encuentro en La Moncloa, en abril de 2016, como base en una futura relación con el Gobierno. En el programa del PSC para las elecciones catalanas del 21 de diciembre de 2017, el ministro de Cultura y Deporte asumió como propias las reclamaciones del independentismo y apostó explícitamente por «promover el diálogo y el acuerdo para abordar el listado de reivindicaciones que el Gobierno catalán presentó al Gobierno español en abril de 2016», eso sí, «a excepción de la demanda relativa al referéndum de secesión».