Juan Bravo: “Sánchez y el PSOE mienten y ponen en riesgo las pensiones”

«Sánchez y el PSOE mienten y ponen en riesgo las pensiones. Sánchez es un problema para los pensionistas». Lo dice Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP, en la entrevista a OKDIARIO en la que, sin complejos, entra a rebatir «las mentiras» -dice- del PSOE sobre el PP, Rajoy y las pensiones aireadas estos días por periodistas y medios afines.

Juan Bravo recuerda que «Zapatero subió primero las pensiones en 2010 y meses después las tuvo que congelar con el voto de Sánchez. Sánchez hace ahora lo mismo. Sube las pensiones, pero tiene previsto rebajarlas». Juan Bravo explica con precisión cómo Aznar rescató el sistema tras Felipe González y Rajoy hizo lo mismo tras Zapatero. «Los pensionistas saben que quien asegura su poder adquisitivo y su futuro es un Gobierno del PP», afirma.

Pregunta.- ¿Le llama la atención que el PSOE les pida explicaciones sobre la política de pensiones de Rajoy tras heredar a Zapatero?

Respuesta.- Han generado un debate que es una mentira más. Como la de los peajes. Ésta es más grave. Porque el Pacto de Toledo se creó para sacar las pensiones del debate político y Sánchez lo ha metido. Vamos a analizar a Sánchez. Zapatero congeló en 2010 las pensiones de 2011. Sánchez era diputado y votó a favor de congelar las pensiones. La reforma de Escrivá, con Sánchez de presidente, recoge rebajar las pensiones. Sánchez es un problema para los pensionistas porque votó a favor de congelarlas en 2010 y ahora tiene previsto rebajarlas. Eso es un dato objetivo. ¡Ojo! En 2010 Zapatero aprobó primero subir las pensiones y unos meses después las congeló. Es decir, que Sánchez las haya subido en 2023 no quiere decir que en 2024 no las baje. Ya lo hicieron antes de unas elecciones. La reforma de Fátima Báñez con Rajoy establecía que las pensiones subirían un mínimo de un 0,25% para evitar que nunca más se congelasen como hizo Zapatero. E incluía una subida máxima del IPC más medio punto.

Cuando el PSOE dice que, con Rajoy, las pensiones subieron todos los años sólo un 0,25% es mentira. Son datos objetivos que se puede comprobar. Entre 2013 y 2018, todos los pensionistas ganaron poder adquisitivo. Porque cuando el IPC era negativo, las pensiones subían un 0,25 %. Y en el último año de Rajoy todas las pensiones subieron más que el IPC. Las mínimas y las no contributivas incluso un 3%, casi el doble que el IPC. Y las de viudedad pasaron del 52% de la pensión del cónyuge al 56%. Otra subida más. Y, luego, aparte, otro elemento que la gente no cuenta y es la bajada de los impuestos. Montoro estableció que hasta 14.000 € no pagaban impuestos y ahí estaba la gran mayoría de los pensionistas. En algunos casos les supuso hasta 300 € de ahorro. A ti te da igual que te suban la pensión o que te baje los impuestos porque, al final, es cuánto te queda en el bolsillo. Y eso eran 300 € más. O, por ejemplo, cuando llegó Montoro, el tipo mínimo del IRPF era del 24% que afectaba directamente a los pensionistas. Cuando se fue Montoro era del 19%, cinco puntos menos.

Sánchez lo que ha hecho ha sido subir las pensiones, pero, como no ha deflactado el IRPF, ha habido gente a la que le ha subido 600 € y ha pagado 250 € de impuestos por esos 600. Es decir, casi un 45%. Entonces al pensionista no le ha quedado un 8,5% limpio en el bolsillo, que es la subida de las pensiones que han aprobado. Le ha quedado bastante menos. Y, sobre todo, al pensionista que está entre los 15.000 y 20.000 €. Porque ha pasado de no pagar a tener que pagar.

P.- ¿El PSOE pone en riesgo las pensiones?

R.- Sí. El PSOE pone en riesgo las pensiones. Con Aznar hubo que pedir un préstamo para pagarlas porque la caja estaba vacía y creó la hucha de las pensiones. Rajoy se encontró el sistema quebrado y creó este sistema para asegurar que nunca más se congelen y que los pensionistas ganaran poder adquisitivo. Y consiguió que la Comisión Europea no preguntara porque el sistema era sólido. Los pensionistas saben que quien asegura su futuro es un Gobierno del PP.

P.- ¿Y qué harán en el Gobierno de cara a 2024?

R.- Subir el IPC. Lo que se ha acordado por la gran mayoría de los partidos y que el PSOE se lo arroga como propio. El problema de las pensiones es que en 2047 seremos 15 millones. Hoy somos 9,3-9,4 millones. Tenemos que pensar ya en los que van a gobernar en 2037 ó 2038, porque en esa fecha habría un grave problema (también en el ámbito sanitario) si no preparamos el país con productividad, natalidad, generación de empleo… Tenemos que preparar el país como hicieron Aznar y Rajoy. Sánchez tenía en mente lo que ya hicieron la otra vez: te prometo una cosa que parece buena cara a las elecciones, pero luego las congelo o propongo rebajarlas. Está escrito. Disposición adicional segunda del decreto de Escrivá. Lo puede ver cualquiera.

P.- ¿No es fiable la reforma de Escrivá?

R.- No. La AIReF y el Banco de España ya han dicho que no vale. Y si no vale y los números no cuadran, habrá que hacer una estas tres cosas: subir las cotizaciones, bajar las pensiones o ambas, que es hacia donde van. ¿Hasta dónde pretenden gravar el trabajo? ¿Pretenden que no pueda trabajar nadie? ¿Pretende Sánchez bajar las pensiones, pero seguir con 22 ministerios? ¿Ése es su proyecto?