Históricos del PSOE urgen a Sánchez a pactar con Feijóo «sin condiciones ni predeterminación»

Los socialistas históricos críticos con la actitud de Pedro Sánchez, agrupados en torno al colectivo Fernández de los Ríos, piden al secretario general del PSOE que antes de una segunda coalición Frankenstein explore un gran acuerdo con el ganador de las elecciones, el Partido Popular. El presidente de dicho colectivo, Nicolás Redondo Terreros, asegura que «nosotros defenderemos los pactos de moderación y centralidad» en los que queden fuera Sumar, ERC, Bildu, Junts y Vox. «El margen para que España no vaya a repetición electoral es muy amplio» apuntan.

El ex líder del Partido Socialista Vasco, en nombre de personalidades como Felipe González o Alfonso Guerra -a los que cree que no se puede menospreciar y que Sánchez debería haber llamado el 24J-, asegura que «el PSOE y el PP no deben tener predeterminación para sentarse en la mesa». «Se han elegido diputados, no un presidente del Gobierno», recuerda Redondo, a la vez que pide «renunciar a los intereses más amplios y tribales de las siglas».

«Nos oponemos radicalmente a que el PP pacte con Vox, porque no queremos radicalismos» ha explicitado el ex dirigente del PSOE. Un rechazo que le ha servido para advertir a su partido que «si tú recurres al apoyo de Puigdemont pierdes legitimidad para oponerte al acuerdo PP – Vox». El colectivo Fernández de los Ríos se oponen a cualquier tipo de acuerdo que incluya a partidos situados en los extremos.

Una de las cuestiones por las que abogan por un gran entendimiento entre el PP y el PSOE, que podría materializarse «desde un acuerdo de coalición, hasta acuerdos de gobernabilidad, pasando por amplios acuerdos de gobernabilidad que no lleguen a la coalición», es la situación económica del país. Y los ajustes que, casi con total seguridad, tendrá que hacer el Gobierno salido de las urnas el próximo año.

«La economía el año que viene será muy importante, nos requerirá ajustes» ha defendido Nicolás Redondo. Asegura que los únicos partidos que se pueden poner de acuerdo en esas exigencias que hará Bruselas, como en buscar un acuerdo en el conflicto político que se suscita en Cataluña o en la gestión de los fondos que provienen de la UE, son el Partido Popular y el Partido Socialista.

Tras pedir a Sánchez que «se pare a meditar y a reflexionar», el portavoz de este colectivo, que agrupa a varias personas que han ostentado grandes cuotas de poder en el PSOE y en el Gobierno, asegura que «la complejidad de cualquier acción que no sea la de buscar acuerdos con el PP sin predeterminación» hará imposible la gobernabilidad de España.

Aunque Nicolás Redondo reconoce que «he sido muy crítico» con la gestión del actual secretario general del PSOE, este miércoles, ha afirmado que «respecto a cualquier acuerdo que tome Sánchez con el PP, yo seré el primer defensor». Todo para «evitar que todo dependa de Puigdemont y los separatistas». El ex líder de los socialistas vascos advierte a los suyos, además, que «el PP goza de una mayoría muy amplia en el Senado que siempre perturba la mayoría del Gobierno y del Congreso».

El colectivo Fernández de los Ríos también ha puesto en valor a Felipe González y Alfonso Guerra al grito de que «nadie sobra en el PSOE». «La experiencia, el prestigio político e intelectual de dos personas como González o Guerra sería imprescindible en este momento» opinan. Y creen que Sánchez les debería llamar «tras felicitar a Alberto Núñez Feijóo».

Sobre el papel que puedan jugar los cinco diputados de Podemos, que tal como avanzó OKDIARIO sopesan la formación de un grupo propio, Nicolás Redondo asegura que «los de Podemos me traen sin cuidado». «Tener a Montero y Belarra como ministras ha sido lo peor que le ha pasado a España, hasta el punto de que los suyos han tratado de invisibilizarlas, eso demuestra que han tenido que ser tan malas que las han querido fuera». «En un país normal lo que hagan Montero, Belarra e Iglesias sería anecdótico» defiende para sentenciar que «estamos hablando del futuro de España».

Sobre los acuerdos que tendrá que alcanzar Sánchez también le recuerdan que «el PSOE tiene que tener una actitud amplia sobre los debates,

no se tendría que ver como una amenaza el debate dentro el PSOE». Redondo recuerda que, según los estatutos, Sánchez debería «hacer una consulta sobre los acuerdos con Bildu y Junts, que últimamente no se han convocado». «Esas tradiciones no se deben perder, el PSOE es un partido institucional que no debería estar en el Grupo de Puebla».