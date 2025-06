La Policía rastrea dos millones que Armengol pagó en material sanitario que nunca llegó a Baleares

La Policía Nacional, en funciones de policía judicial, volvió hace un mes a las dependencias de la Conselleria balear de Salud para incautarse de nuevos contratos sanitarios firmados en tiempos de pandemia por el Govern que presidía la socialista Francina Armengol.

Hay varias líneas de investigación a tenor de la documentación incautada. Por una parte, hay contratos con empresas vinculadas a la trama de Víctor de Aldama, pero también hay otros relacionados con un fraude de dos millones de euros que fue denunciado en la Fiscalía de Baleares por la asociación ‘Avanza en Libertad’.

Se sigue el rastro de los más de 2 millones de euros abonados a ambas empresas por un pedido de guantes, mascarillas y equipos de protección individual (EPI) que debían ser remitidos a Baleares desde China. Sin embargo, en el registro de Aduanas no figura la entrada en España de ningún material con destino a Baleares ni con ese contenido ni por ese importe.

El grupo de Vox en el Parlament balear denunció parcialmente estos hechos en distintas ocasiones a principios de 2024, pero en octubre, ‘Avanza en Libertad’ presentó una denuncia ante la Fiscalía de Baleares por un posible fraude más de dos millones de euros por compras de material sanitario en pandemia. Una denuncia acompañada de abundante documentación.

En concreto, se trata de sendos contratos celebrados con el proveedor TYRVAL IMPORT EXPORT, S.L para la compra de material sanitario chino durante los meses de mayo y junio de 2020, además del transporte de dicho material por la empresa PRIVILEGE STYLE, S.A. Y es que en los documentos aduaneros no aparece la entrega de material previamente facturado por TYRVAL, por un importe que asciende a 2.026.600 euros.

La denuncia se apoyaba en documentación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción, la Abogacía de la Comunidad Autónoma, así como en facturas del IB-Salut y documentos aduaneros.

Según lo atestigua la Oficina Anticorrupción en su informe sobre la investigación de la compra pública de emergencia en respuesta a la crisis sanitaria derivada del Covid-19, existe además un descuadre del importe facturado por PRIVILEGE, encargada de transportar el material sanitario de TYRVAL, que asciende a 151.000 euros, dado que el total facturado al gobierno balear por esta compañía es de 854.000 euros. Sin embargo, la Abogacía de la Comunidad afirmó que sólo hubo dos vuelos de esa compañía por un total facturado de 703.000 euros.

Se da la circunstancia de que la transportista PRIVILEGE figura en los famosos Papeles de Panamá.

En la denuncia se instaba a la Fiscalía de Baleares a que investigue los hechos que se detallan en la documentación y a que practique las diligencias que se proponen, que son, entre otras, la declaración de los responsables políticos durante la pandemia como la ex presidenta del Govern, Francina Armengol, la ex consellera de Salud, Patricia Gómez, y los dos ex directores del IB-Salut, Manuel Palomino y Juli Fuster.

La presidenta de la asociación denunciante, Idoia Ribas ha expresado su satisfacción por el hecho de que la denuncia no haya sido archivada y que la Policía Nacional haya hallado indicios de una posible conexión con el fraude de las mascarillas.

«Hoy hemos oído al señor Negueruela decirle al PP que si tiene algo en contra del PSOE que acuda a la Fiscalía. Yo sí que me atrevo. Yo, cuando conozco que algo puede ser constitutivo de un delito, lo que hago es acudir al fiscal más cercano, que es precisamente lo que pide la ley», ha indicado.