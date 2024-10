Los díscolos de Vox denuncian ante la Fiscalía más irregularidades del Govern de Armengol en pandemia

La asociación creada por los tres diputados díscolos de Vox Baleares, Avanza en Libertad, ha denunciado ante la Fiscalía nuevos presuntos fraudes en contratos por parte del Govern balear que presidía la socialista Francina Armengol durante la pandemia. Una irregularidades que podrían suponer un fraude de más de dos millones de euros a las arcas públicas.

En concreto, se trata de sendos contratos celebrados con el proveedor TYRVAL IMPORT EXPORT, S.L para la compra de material sanitario chino durante los meses de mayo y junio de 2020, además del transporte de dicho material por la empresa PRIVILEGE STYLE, S.A. Y es que en los documentos aduaneros no aparece la entrega de material previamente facturado por TYRVAL, por un importe que asciende a 2.026.600 euros.

La asociación apoya su denuncia en documentación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción, la Abogacía de la Comunidad Autónoma, así como en facturas del IB-Salut y documentos aduaneros.

Según lo atestigua la Oficina Anticorrupción en su informe sobre la investigación de la compra pública de emergencia en respuesta a la crisis sanitaria derivada del Covid-19, existe además un descuadre del importe facturado por PRIVILEGE, encargada de transportar el material sanitario de TYRVAL, que asciende a 151.000 euros, dado que el total facturado al gobierno balear por esta compañía es de 854.000 euros. Sin embargo, la Abogacía de la Comunidad afirmó que sólo hubo dos vuelos de esa compañía por un total facturado de 703.000 euros.

La diputada autonómica Idoia Ribas, quien ha interpuesto la denuncia ante la Fiscalía al margen de Vox, ha asegurado que «cualquier persona que tiene conocimiento de la comisión de un posible hecho delictivo tiene que ponerlo en conocimiento del fiscal más cercano».

Además, ha instado a la Fiscalía de Baleares a que investigue los hechos que se detallan en la denuncia y a que practique las diligencias que se proponen, que son, entre otras, la declaración de los responsables políticos durante la pandemia como la ex presidenta del Govern, Francina Armengol, la ex consellera de Salud, Patricia Gómez, y los dos ex directores del IB-Salut, Manuel Palomino y Juli Fuster.