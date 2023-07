Jorge Campos, candidato de Vox por Baleares al 23J ha anunciado algunas de las medidas en materia de Sanidad pública que defenderá en el Congreso. Campos ha dicho que con Vox en el Gobierno de España se acabará con la exigencia del conocimiento de la lengua regional a los médicos. «El único requisito debe ser conocer el español», ha afirmado.

Lo ha hecho ante la «ruina» de Son Dureta, «el ejemplo de lo que la izquierda entiende por Sanidad: promesas incumplidas, propaganda y destrucción de un sistema sanitario social que era la envidia de otros muchos países».

Campos ha apostado por un «verdadero Sistema Nacional de Salud frente al caos actual» gracias a la recuperación de las competencias en materia sanitaria transferidas: «La gran pregunta es para qué ha servido fraccionar la Sanidad, qué hemos ganado los ciudadanos con ello… Papeleo, burocracia

y 17 absurdas tarjetas sanitarias. ¿A quién le entra en la cabeza que si un madrileño tiene un accidente en Mallorca o si un menorquín enferma en Barcelona los médicos no tengan acceso a su historial o no se reconozca su tarjeta?», ha afirmado Campos.

Por ello Vox propone una tarjeta sanitaria única, la unificación de la historia clínica y farmacéutica digital, accesible al menos en español a los sanitarios de todo el país, y una cartera de servicios común para que todos los ciudadanos residan dónde residan tengan acceso a todos los tratamientos.

Campos ha insistido en que «con Vox en el Gobierno de España, se acabará con la discriminación laboral del personal sanitario a causa de las lenguas regionales». «El único requisito debe ser el conocimiento de la lengua española. No puede repetirse la situación de Ibiza que se quedó sin oncólogos. Eso no es permisible ni en Baleares ni en ningún lugar de España. La izquierda y los separatistas han querido convencernos de que el catalán cura, pues no, en todo caso es pernicioso para la salud, cuando no mata, porque nos priva de los mejores profesionales».

En el programa de Vox se defiende que la Sanidad española debe dar preferencia a todo español y residente legal y a los trabajadores españoles que regresen del extranjero, aunque sea temporalmente. En el caso de los inmigrantes en situación de ilegalidad, la atención abarcará las

situaciones de urgencia vital y enfermedades infecto-contagiosas.