El PP ironiza sobre el Parador de Teruel por la “pornocorrupción” del PSOE: «¿El único lugar sin putas?»

Este jueves, el PP ha dejado en evidencia al PSOE en Aragón ante las tramas que le acechan y que ha denominado con el término «pornocorrupción» a la luz de los escándalos que día a día se van conociendo, siendo uno de los más sonados en la comunidad el del Parador de Teruel.

El artífice del original término acuñado ha sido Fernando Ledesma, portavoz del PP en las Cortes de Aragón, quien ha logrado sacar de las casillas a la bancada socialista durante el debate que ha tenido lugar a petición de Jorge Azcón.

En la intervención del PP durante la comparecencia solicitada a petición propia por el presidente de Aragón, Jorge Azcón, los populares han dejando en evidencia la difícil situación en la que se encuentran los socialistas en la comunidad. Azcón ha liderado un debate sobre regeneración democrática, donde los populares han aprovechado para retratar al PSOE autonómico tras el giro político que ha supuesto el liderazgo de Pilar Alegría en el poder.

En representación del PP, Fernando Ledesma ha afirmado que España vive en «un festival de pornocorrupción diaria, cada día un capítulo nuevo». En este sentido, ha expresado su incredulidad ante la versión que intentó facilitar el PSOE en el caso del Parador de Teruel, destapado por OKDIARIO, donde los propios trabajadores del establecimiento reconocieron que Ábalos y su comitiva «habrían estado acompañados de novias que no son novias» en la noche del 15 de septiembre de 2020, cuando además las restricciones de movilidad por razones sanitarias todavía seguían vigente.

«Tanta pornografía me lleva a pensar en el episodio del Parador de Teruel, que va a ser el único sitio donde Ábalos y Koldo no llevaron putas», ha expresado Ledesma despertando los aplausos del PP.

El portavoz ha expuesto que «tres de los cuatro miembros del clan del Peugeot están patrocinando la corrupción», refiriéndose al ex secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, al también ex secretario de organización y ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y al ex asesor de éste, Koldo García.

Ledesma ha denunciado las intenciones del PSOE para «hacernos creer que es por culpa de dos o tres sinvergüenzas». «A esta asquerosa corrupción no podrían haber llegado si no llega a ser con el paraguas del PSOE y si el PSOE no llega a estar en el Gobierno de España», ha señalado. «Llegaron al poder con una moción de censura para robarnos a los españoles y gastarse el dinero en putas. Eso es lo que ha pasado», ha denunciado.

Además, Ledesma ha recordado el origen de la «pornocorrupción» enumerando el primer gran caso del PSOE en Aragón, citando el ejemplo del zaragozano Luis Roldán, quien siendo director de la Guardia Civil, saqueó los fondos reservados del Ministerio de Interior. Roldán fue condenado a 31 años de cárcel por malversación cohecho, estafa y falsificación contra la Hacienda Pública. Se fugó hasta que pudo ser detenido en Tailandia, pese a ello no apareció el botín que saqueó cifrado en unos 14 millones de euros.

Ledesma ha aludido también a otro «dirigente socialista en Aragón vinculado a prostitutas», de quien no ha citado el nombre porque «no está aquí para defenderse». El popular se refería a Carlos Piquer, quien fuera secretario de organización del PSOE aragonés, habiendo sido senador, diputado en el Congreso y en las Cortes, y que acabó con su propia vida por no soportar la presión mediática y social al verse vinculado en diversos escándalos públicos.

Jorge Azcón y la prostitución en el PSOE

Así mismo, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha tachado de «repugnante» «la utilización que algunos dirigentes socialistas hacían de la prostitución».

«Nadie se puede creer que ustedes no se hayan enterado de la corrupción que les rodeaba», ha continuado Azcón. «Nadie puede creer que ustedes no se hayan enterado de la corrupción que les rodeaba», ha proseguido, quien también ha asegurado que «la utilización que algunos dirigentes socialistas hacían de la prostitución es repugnante».

«Los que se declaraban socialistas porque eran feministas en realidad eran unos puteros», ha argumentado. «Cuando hablemos de putas, cállense, por favor, un poco de arrepentirse de lo que han hecho sus compañeros», ha espetado a los diputados socialistas.

Le aconsejo a los miembros del PSOE Aragón que no pongan la mano en el fuego y que no piensen que quizá no salgan audios implicando a cargos socialistas aragoneses como cómplices de la prostitucion ejercida por otros cargos socialistas. pic.twitter.com/EKWe4I6puh — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) June 26, 2025

Además Azcón ha respondido que «hay cargos socialistas en Aragón que han tapado el uso que de las mujeres que ejercían la prostitución hacían altos cargos socialistas», deslizando que puede haber «audios» al respecto.