Lambán sobre la amnistía: «Es un golpe letal a la Constitución y un triunfo para los independentistas»

El aval del Tribunal Constitucional (TC) a la Ley de la Amnistía ha despertado la indignación social, hasta el punto de que Javier Lambán ha expresado que supone un «golpe letal a la Constitución». El ex secretario general del PSOE en Aragón y ex presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha publicado un mensaje en la red social X que se ha hecho rápidamente viral.

Este mismo jueves, Javier Lambán poco tiempo después de que se conociera el resultado de la votación del pleno del Tribunal Constitucional, ha sido muy contundente en sus declaraciones.

El aval del TC a la amnistía es un golpe letal a la Constitución y un triunfo para los independentistas. No resuelve ningún problema de Cataluña y crea uno muy grave en España. Hasta 2023 el @PSOE la consideraba anticonstitucional. Siento vergüenza e indignación ante esta infamia — Javier Lambán (@JLambanM) June 26, 2025

«El Aval del TC a la amnistía es un golpe letal a la Constitución y un triunfo para los independentistas. No resuelve ningún problema de Cataluña y crea uno muy grave en España», ha señalado. El ex dirigente ha recordado que «en 2023, el PSOE la consideraba inconstitucional. Siento vergüenza e indignación ante esta infamia».

Lambán sobre la amnistía

Lambán una de las voces más autorizadas del PSOE y que con más ahínco ha ejercido la libertad de expresión, se ha opuesto a la Ley de la Amnistía desde que comenzó a plantearse por parte de Pedro Sánchez, defendiendo así mismo la aplicación del artículo 155 de la Constitución durante el Gobierno de Mariano Rajoy, al considerarlo como «lo más eficaz que ha hecho el Estado para combatir el independentismo catalán».

De hecho, asumió el cargo de senador criticando dicha ley y advirtiendo que la amnistía «no cabía en la Constitución». Lo hizo el mismo día en que fue designado senador por Aragón. «Sería abrir una vía de agua en la nave constitucional», señaló en aquel momento.

Llegado el momento de la tramitación en el Senado, el socialista rompió la disciplina de voto y se ausentó en la tramitación de la Ley de Amnistía de aquel 14 de mayo de 2024, lo que le llevó a enfrentarse a un expediente sancionador.

Su decisión la explicó por medio de una carta pública dirigida a Juan Espadas (el portavoz en el Senado), donde argumentaba que no podía votar a favor porque «la Ley de Amnistía vulnera la igualdad de todos los españoles ante la ley» y, por ende, «incurriría en una deslealtad conmigo mismo».

Felipe González también reacciona

En la misma línea, se ha expresado el ex presidente del Gobierno de España, Felipe González, quien ha confesado que no votaría como jefe del Ejecutivo a Pedro Sánchez si hubiera elecciones generales por haber apoyado la dicha ley, al considerarla una «autoamnistía de un grupo que no está dispuesto a aceptar ni siquiera las reglas del juego». «Yo no estoy dispuesto a pasar por esto», ha aseverado.

«No contarán con mi apoyo, de ninguna manera, ninguno de los que hayan participado en esta auténtica barrabasada contra las reglas del juego y contra el Estado de derecho», ha asegurado el ex líder socialista en una entrevista en Onda Cero al periodista Carlos Alsina este jueves.

«Eso lo tienen que saber no sólo los militantes del partido, sino los votantes del PSOE», ha advertido.

Para González, la Ley de Amnistía es «absolutamente» un acto de corrupción política «en el peor sentido de la palabra». El ex secretario general del PSOE ha detallado que es «el comienzo del comienzo». «El negociador es Santos Cerdán, que es un experto en materia constitucional», ha ironizado, para preguntarse «quién ha redactado esa ley».