Lambán clama una revolución socialista por «lealtad a España»: «No os sometáis a la disciplina del PSOE»

El ex dirigente del PSOE en Aragón, Javier Lambán, ha lanzado un llamamiento subversivo en televisión este viernes a los socialistas pidiendo que se revelen contra «la disciplina del PSOE».

El aragonés ha expresado que el PSOE no es «una secta» o «una iglesia» en la que «todos tienen que comulgan» con las mismas ideas y ha defendido que «antes de la lealtad al partido» está «la lealtad a España». Un mensaje que podría aludir a una posible moción de censura, donde los socialistas críticos con la deriva del Gobierno de Pedro Sánchez podrían manifestar su disconformidad para lograr la convocatoria electoral.

Tras semanas de escándalos golpeando en la línea de flotación de la cúpula del PSOE, Lambán junto con otros socialistas, como Emiliano Page o el criticado Eduardo Madina, han salido públicamente a denunciar la situación en la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está conduciendo al país y ha pedir la convocatoria de elecciones.

El primero fue Javier Lambán, un mensaje que ha vuelto a repetir esta mañana en TVE, en el magazín Café d’idees, presentado por Gemma Niega del canal de Cataluña que emite simultáneamente en Ràdio 4, donde ha ofrecido un demoledor análisis de la situación del Gobierno de Pedro Sánchez.

Según sostiene, «Pedro Sánchez está viviendo una absoluta agonía, de incomodidad absoluta», y le ha pedido que «termine con ella», pese a que Sánchez ha descartado un escenario así, tras la Conferencia de Presidentes, donde también han pedido el adelanto electoral los 11 líderes del PP.

El ex presidente de Aragón ha sido muy crítico con la estrategia de comunicación llevada a cabo por Sánchez por comunicarse «exclusivamente con su militancia», señalando que además lo hace con los «sectores más cafeteros de la militancia». «Debe abrirse a toda la sociedad y ser el partido de mayorías que siempre fue», ha sentenciado.

«A los ciudadanos debe darle explicaciones que no ofendan a su inteligencia, porque muchas de las explicaciones que se dan son totalmente inverosímiles», ha opinado. «Más que aliviar perjudican», ha añadido.

Lambán, elecciones y PP-VOX

Lambán ha expresado que no le preocupa el resultado de las elecciones en un futuro Gobierno donde Vox alcanzase mayor peso: «No me preocupa que se expresen los ciudadanos en las urnas. Las alianzas del PSOE para gobernar no son menos indeseables que las de Vox con el PP», ha añadido el ex presidente del Gobierno de Aragón, abogando por grandes consensos entre el PP y el PSOE.

«Desde que formó Gobierno, no he dado un duro. Es imposible sostenerse sobre una mayoría parlamentaria que no es progresista por mucho que se diga. Sánchez se metió en un jardín que no tiene salida», ha dicho, recordando que Sánchez «perdió las elecciones».

«El PSOE no es una secta ni una iglesia, donde todos los van a comulgar les guste o no les guste el papa. El PSOE es un ámbito de libertad de libertad y de ejercicio de libertad. Yo insto a los socialistas a que sean hombres y mujeres libres, que piensen por sí mismos y a que no se sometan estrictamente a la disciplina del partido», ha animado, «en la tradición del PSOE siempre ha estado por encima la lealtad a España muy por delante del partido».

El estadista ha reconocido que vive «mucha consternación y vergüenza» el caso de Díez, en su condición como socialista: «El partido debe coger el toro por los cuernos. Esta señora nos está causando un daño reputacional enorme».

También ha criticado las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, contra el exdirigente socialista Eduardo Madina, y ha asegurado que la idea que tiene Puente de la política y del partido es «diametralmente opuesta» a la suya.

«Este señor nos ha llamado resentidos a cuatro militantes del Partido Socialista, a Page, a Susana Díaz, al propio Eduardo y a mí mismo. Y desde luego le puedo asegurar que yo a estas alturas de mi vida seré muchas cosas, pero de resentido nada», ha replicado.