España no está preparada para la ola de calor que llega y Roberto Brasero ya avisa: «En el extremo…»

Roberto Brasero avisa de lo que está a punto de pasar, España no está preparada para la ola de calor que llega. Este experto en el tiempo no duda en advertirnos de lo que tenemos por delante y de las consecuencias que pueden tener. Sin duda alguna, deberemos empezar a tener en cuenta una serie de novedades que pueden ser claves y que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en consideración. Tendremos que estar preparados para darlo todo en estos días que tenemos por delante.

Este experto en el tiempo no duda en apostar claramente por una serie de novedades que pueden ser claves y que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener. Estamos ante una serie de novedades destacadas que pueden acabar siendo las que marcarán estos días que hasta la fecha no sabíamos que llegarían tan pronto. Despedimos casi un mes de junio con unas temperaturas que estarán muy por encima de lo que sería habitual, dando lugar a la primera gran ola de calor de la temporada. Roberto Brasero nos explica con pelos y señales qué es lo que nos está esperando.

Roberto Brasero ya avisa de lo que nos espera

Tenemos que empezar a prepararnos para dar un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Llega un destacado cambio de ciclo que sin duda alguna nos afectará. En estos días en los que esperamos las vacaciones o las hemos empezado.

Media España está ya mirando el calendario para saber qué es lo que nos está esperando en unas jornadas en las que todo puede ser posible. Con una serie de novedades que pueden llegar a ser las que marcarán estos próximos días que tenemos por delante.

Es hora de apostar claramente por una serie de novedades que hasta el momento desconocíamos, pero quizás acabaremos teniendo en consideración en estos próximos días. Estamos ante un giro radical que puede acabar siendo el que marcará estos días que tenemos por delante.

Habrá llegado el momento de estar pendientes de una serie de detalles que pueden afectar la movilidad. Sobre todo, viendo lo que nos espera según los mapas del tiempo, que no traen buenas noticias, sino todo lo contrario. Los expertos, como Roberto Brasero, lanzan una importante alerta.

Lo que está a punto de pasar pone los pelos de punta

Los pelos de punta tendremos de la mano de una serie de novedades destacadas que hasta la fecha no sabíamos qué podrían pasar tan pronto. Sin duda alguna, tendremos que ver qué nos depara un verano que parece que tiene novedades destacadas a la vista.

Roberto Brasero nos da una previsión del tiempo que realmente asusta, tal como afirma desde su blog de Antena 3: «Con el anticiclón y la insolación de mañana, volverán a subir las temperaturas en toda la mitad occidental. Solo bajarán en el noreste, que es donde mañana tendrán ese pequeño alivio. Quizá no se note mucho porque seguirán siendo temperaturas elevadas, pero mañana hará un poco menos de calor que hoy en Cataluña, Navarra, Aragón y el norte de la Comunidad Valenciana. En Zaragoza se quedarán en 34 ºC, en Girona 33 ºC —hoy estamos camino de 40 ºC—, en Valencia 30 ºC de máxima. En cambio, volverán a llegar a 37 ºC en Sevilla o 36 ºC en Toledo».

Siguiendo con la misma previsión: «Para el viernes las temperaturas serán más altas en toda España. Ahí esperamos un ascenso generalizado, tanto en las máximas como en las mínimas. Y el sábado seguirán subiendo, tanto las nocturnas como las diurnas. Ese día es el que ha fijado la AEMET como el del inicio de esta ola de calor, primera de la temporada, que se prolongará hasta el martes próximo. Es decir, esos días las temperaturas serán más elevadas aún de las propiamente calurosas de estas fechas, tanto de día como de noche. La situación de altas presiones, que se extenderán desde el norte de África hacia la Península, introducirá sobre la Península y Baleares una masa de aire muy cálida y relativamente seca. Lo que, unido a la elevada insolación, dará lugar a un progresivo ascenso térmico en los próximos días. En la nota informativa publicada por AEMET sobre esta primera ola de calor se indican las zonas más afectadas y también las que se quedarían fuera: no afectará al cuadrante noroeste y al área cantábrica, donde habrá un flujo atlántico más fresco. Sin embargo, se notará más en la mitad sur, especialmente el cuadrante suroeste, así como las depresiones del nordeste peninsular, donde se espera que desde el sábado 28 se superen de forma bastante generalizada los 38 ºC, pudiendo alcanzarse los 40 – 42 ºC en los valles del Guadiana, del Ebro y del Guadalquivir».