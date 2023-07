Bendodo se mofa de la propaganda de Sánchez: «No mira a la cara a los españoles ni en su cartel electoral»

Elías Bendodo, coordinador general del PP, ha dado otro repaso a Pedro Sánchez a cuenta de su propaganda. «No es capaz de mirar a los españoles a la cara ni en su cartel electoral», ha esgrimido Bendodo, que lo ha contrapuesto con el cartel de Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, quien sale mirando a la cámara frente a un Pedro Sánchez que aparece haciéndose un ‘selfi’.

Mientras Pedro Sánchez se hace un selfie, @NunezFeijoo da la cara. La verdad la dice quien te mira a los ojos. pic.twitter.com/zwVjRRwzb2 — Elías Bendodo (@eliasbendodo) July 15, 2023

«En esta campaña se enfrentan la mentira y la verdad. Éste es el cartel electoral del sanchismo, no sé si lo habréis visto en alguna banderola. Éste es. Pedro Sánchez no es capaz de mirar a la cara a los españoles ni en su cartel electoral. ¡Se está haciendo un ‘selfi’! No es capaz de mirar a la cara a los españoles ni en su cartel electoral. Para decir la verdad a la gente tienes que mirar a los ojos a la gente, para que te crean. Pero Sánchez no puede mirar a los ojos de la gente porque miente. En cambio, ésta es la otra opción. Tenemos al próximo presidente del Gobierno (Bendodo saca un cartel de Feijóo) que mira a la cara. Que nos dice la verdad», señalaba un Bendodo fuertemente aplaudido por su ocurrencia en un acto celebrado en Málaga.

Almería

Por otro lado, la candidata del PP de Almería al Congreso, Maribel S. Torregrosa, y el candidato al Senado, Miguel Ángel Castellón, han participado junto al alcalde de Zurgena, Domingo Trabalón en un paseo electoral para animar a los vecinos de la Alfoquía a ir a votar el 23-J y apoyar a Alberto Núñez Feijóo «de la misma forma que apoyaron masivamente a Trabalón el pasado mes de mayo». Torregrosa ha advertido que hay que elegir entre que siga en el Gobierno una persona como Pedro Sánchez, «que está llevando al país a un callejón sin salida junto a sus socios de gobierno, envalentonados y subiendo el precio de su apoyo», o una persona como Feijóo que necesita una mayoría amplia para poder gobernar en solitario e iniciar una etapa de solidez económica y regeneración democrática como ha ocurrido en Andalucía.

«Vosotros habéis visto el impulso que se le ha dado a esta comarca con un Gobierno del PP en la Junta. Por fin muy pronto la Autovía del Almanzora será una realidad gracias a un Gobierno comprometido con Almería. Y eso es lo que quiere trasladar el Partido Popular con Alberto Núñez Feijóo, un Gobierno cercano, preocupado por las necesidades de la provincia tras cinco años de abandono por parte del Gobierno de Pedro Sánchez», ha detallado en un comunicado.

El candidato al Senado Miguel Ángel Castellón ha recordado que «quedan ocho días para derogar el sanchismo». «Necesitamos una gran mayoría que es lo que le conviene a España y a Almería para recuperar la concordia, el respeto y mejorar el funcionamiento de las instituciones, en definitiva, para que el Gobierno deje de ser un problema para los españoles», ha apostillado.