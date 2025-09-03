Cómo se escribe incluidos o incluídos

Saber si se escribe incluidos o incluídos es una duda que podemos tener. En este caso debemos recordar correctamente las normas de ortografía para evitar cometer este tipo de errores. Es muy importante tener las reglas bien aprendidas o leer todo lo que sea posible para evitar algunas faltas de ortografía como ésta. En este caso saber cómo acentuar palabras nos ayudará a evitar este error. Toma nota de la norma, la definición y ejemplos que te evitarán volver a equivocarte, aprende a mejorar tu ortografía.

Se escribe incluidos

Se escribe incluidos, en este caso se trata de una palabra llana que acaba en vocal, no será necesario acentuarla. Para poder entender mejor este verbo, en este caso un participio que actúa a la hora de crear las formas compuestas del verbo y en determinadas oraciones como adjetivo, debemos tener en cuenta su significado. Toma nota de las definiciones y ejemplos del verbo incluir, de esta manera no volverás a equivocarte.

Poner una cosa en el interior de otra o dentro de sus límites. Estará incluido en el precio, pero no me parece de la calidad suficiente como dice en el envase.

Contener o comprender a otra. En el contrato se incluye una cláusula en la dice específicamente lo que se puede hacer o no en la terraza, colocar esa barbacoa me parece que ha sido una irresponsabilidad que puede afectar a todos los vecinos.

Duda por el sonido

La duda nace de la propia sonoridad de la palabra. El verbo incluir se conjuga con esa combinación un poco rara de vocales —la “u” y la “i”—, y al llegar al participio (incluido) parece que se abre la puerta a la confusión. Cuando lo pasamos a plural (incluidos), mucha gente siente la tentación de ponerle una tilde a la “i”, como si esa sílaba necesitara un empujón para sonar bien.

La realidad es mucho más sencilla: la forma correcta es incluidos, sin tilde. La explicación está en la ortografía: la “u” y la “i” forman un diptongo, es decir, se pronuncian juntas en la misma sílaba. Como el acento natural cae en “du” (in-clui-dos), la palabra es llana y termina en “s”. Y ya sabemos la regla: las palabras llanas terminadas en vocal, “n” o “s” no llevan tilde. Fin del misterio.

Entonces, ¿qué pasa con incluídos? Pues que esa tilde sobra. Al escribirla, damos a entender que hay un hiato —que las vocales se separan y se pronuncian en sílabas distintas—. Sería algo así como in-clu-í-dos, con una pausa rara que nadie hace al hablar.

Otras dudas similares y ejemplos

Esto no solo ocurre con incluidos. Piensa en construidos, huido, concluidos. Ninguna de estas palabras lleva tilde porque todas siguen el mismo patrón: diptongo que no necesita marca gráfica. Es un error muy común, tanto que la propia RAE suele recordarlo en sus recomendaciones.

Un ejemplo sencillo: si escribes “Los anexos ya están incluidos en el informe”, la forma válida es incluidos. Si pusieras incluídos, no es que alguien vaya a dejar de entenderte, pero sí estarías cometiendo una falta ortográfica.

Lo interesante es que esta duda refleja un hábito bastante extendido: creemos que las tildes sirven para marcar cómo pronunciamos. Y aunque eso es cierto en parte, las reglas buscan sobre todo coherencia. No se trata de poner tildes por instinto, sino de seguir un sistema que funciona igual para todas las palabras.

Conclusiones

En resumen: cuando la duda vuelva a aparecer, recuerda el truco. Si escribes construidos sin tilde, escribe también incluidos sin tilde. Así de fácil.

Y ya ves, hasta en un pequeño acento que nunca va se esconde una buena lección: escribir bien no es memorizar excepciones, sino entender cómo funciona el idioma y reconciliarse con él en lo cotidiano.