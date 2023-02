Cómo se escribe examen o exámen

En el mundo de la ortografía, existen numerosas palabras que se escriben de forma particular. Una de ellas es la palabra examen, la cual se encuentra en una situación similar a la de muchas palabras españolas, ya que su escritura con tilde o sin tilde depende del contexto en el que se encuentran. Es común que muchos estudiantes se pregunten si es correcto escribir examen con tilde o sin tilde. La respuesta a esta pregunta es que la palabra examen no se escribe con tilde. Esto se debe al hecho de que se trata de una palabra de origen latino que no lleva tilde.

Por lo tanto, cuando nos encontremos con esta palabra, la escritura correcta será examen sin tilde. Lo que por tanto significa que escribirla con tilde sería una incorrección ortográfica.

Esta información es muy útil para los estudiantes, ya que la correcta escritura de una palabra conlleva una mejor comprensión del texto. Además, contribuye a evitar errores en los exámenes, los cuales podrían ser penalizados por los profesores.

Se escribe examen

Examen sin acento no lleva tilde siguiendo las normas de acentuación. Se trata de una palabra llana que según las normas de ortografía no se acentúan cuando terminan en ‘n’, ‘s’ o vocal. En el cado se examen termina en ‘n’ y siguiendo esta normal no lleva ningún acento. No sucederá lo mismo con el plural examen, en este caso será esdrújula y por lo tanto se acentuará, como todas las palabras de este rango.

Definición de examen

Examen es un sustantivo singular y masculino que tiene un significado muy concreto. Podemos usar esta palabra en caso de referirse a una observación atenta y cuidadosa de alguien o algo con el objeto de conocer sus características, cualidades o estado. También lo empleamos como prueba escrita u oral que se realiza para demostrar la suficiencia en una materia determinada o la aptitud para cierta actividad o cargo. Para poder entender mucho mejor su uso nada mejor que algunos ejemplos.

Pasó el examen médico después de una serie de problemas de salud.

El examen de inglés fue el más difícil de todos.

Ese coche pasará el examen antes de que entrar en circulación.

Con la norma aprendida, la definición y los ejemplos no podemos fallar, nunca volveremos a dudar a la hora de escribir examen con o sin acento. Examen no lleva acento a la hora de escribir.