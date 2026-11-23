Cómo se escribe cual o cuál

El español es un idioma rico en matices y excepciones, lo que a veces puede llevar a confusiones en su uso. Uno de los puntos que puede generar dudas es el correcto uso de las palabras «cual» y «cuál». Aunque a simple vista parecen similares, su significado y función en la oración son diferentes. En este artículo, exploraremos en detalle cuándo se debe escribir «cual» sin tilde y cuándo es adecuado utilizar «cuál» con tilde.

La regla de fondo es sencilla de comprender, siempre que se mire el papel que desempeña la palabra dentro de la oración y no solo la presencia o ausencia de signos de interrogación.

Cuándo se escribe cual sin tilde

Escribimos cual sin tilde cuando actúa como pronombre relativo o como parte de locuciones y correlaciones comparativas. En estos casos no hay pregunta ni exclamación, sino un enlace que remite a un antecedente mencionado antes o que establece una comparación o equivalencia.

El uso relativo más habitual aparece tras el artículo definido, el cual, la cual, los cuales, las cuales, sobre todo en registros formales, textos jurídicos, redacción administrativa o frases donde conviene evitar repeticiones. Por ejemplo: «La reunión, la cual se retrasó veinte minutos por el tráfico, terminó a tiempo». También funciona sin artículo en giros como «cada cual que decida lo que prefiera» o «tal cual lo dejaste sobre la mesa».

Otro terreno frecuente es la comparación, ya sea con tal («tal cual») o mediante estructuras correlativas del tipo «cual…, cual…», algo más literarias o enfáticas: «Unos entraban y otros salían, cual abejas en una colmena». En ninguna de estas construcciones lleva tilde porque no expresa interrogación ni exclamación.

Cuándo se escribe cuál con tilde

Lleva tilde diacrítica cuál (y su plural cuáles) cuando funciona como pronombre interrogativo o exclamativo. La tilde distingue esta forma tónica de la variante átona sin acento gráfico, de manera paralela a lo que ocurre con qué, quién, cuánto, dónde o cómo.

Lo más evidente ocurre en las preguntas directas, encerradas entre signos de interrogación: «¿Cuál de estas dos rutas conviene tomar hoy?». Menos obvio, y ahí se concentra buena parte de los errores, es el ámbito de las interrogativas indirectas, donde no hay signos de interrogación pero sí una pregunta latente introducida por verbos como saber, preguntar, decidir, explicar o ignorar. Frases como «No tengo claro cuál es la mejor opción» o «Cuéntame cuáles son los plazos» exigen tilde porque aluden a una elección o identificación abierta.

También se escribe cuál con tilde en oraciones exclamativas, aunque su empleo sea menos cotidiano que el de qué o cuánto: «¡Cuál no sería su sorpresa al abrir el sobre!». Igualmente se acentúa cuando aparece en estructuras distributivas con sentido interrogativo o ponderativo implícito dentro de un contexto de selección.

Trucos prácticos para no dudar al escribir

Cuando te asalte la duda, prueba a reformular mentalmente la frase como una pregunta directa o a sustituir la palabra por un equivalente claro. Si encaja «¿qué opción?» o «¿cuál de ellas?», casi siempre toca poner tilde. Si en cambio equivale a «el que», «la que» o expresa una comparación del tipo «como», va sin tilde.

Un error muy extendido consiste en omitir la tilde en las interrogativas indirectas porque no aparecen los signos ¿? Recordar que la tilde depende de la función interrogativa o exclamativa y no del signo tipográfico resuelve la mayoría de esos tropiezos. Conviene asimismo prestar atención al plural (cuáles frente a cuales): sigue exactamente la misma regla, sin excepciones por el número gramatical.

La diferencia entre «cual» y «cuál»

«Cual» sin tilde

La palabra «cual» se utiliza como un pronombre relativo o como un pronombre interrogativo indirecto. Como pronombre relativo, «cual» se emplea para referirse a un antecedente previamente mencionado, proporcionando una relación de igualdad o de equivalencia. Por ejemplo:

El libro, cual es interesante, lo leí ayer.

En este caso, «cual» se utiliza para referirse al libro mencionado anteriormente y aclara que es interesante. Es importante notar que en este uso, «cual» puede aparecer con o sin preposición. Por ejemplo:

La ciudad de la cual hablas es muy hermosa.

La ciudad cual mencionas es muy hermosa.

«Cuál» con tilde

Por otro lado, «cuál» con tilde es un pronombre interrogativo que se utiliza para formular preguntas directas o indirectas. En este caso, se utiliza para elegir entre varias opciones o para pedir información específica. Por ejemplo:

¿Cuál es tu libro favorito?

No sé cuál de estos libros es el que quiero leer.

En estos ejemplos, «cuál» indica que se está pidiendo una respuesta concreta entre opciones disponibles. Es fundamental recordar que «cuál» se puede usar en contextos de duda o incertidumbre.

Preguntas indirectas

En las oraciones interrogativas indirectas, «cuál» también juega un papel fundamental. Las preguntas indirectas son aquellas que no se expresan directamente como una pregunta, sino que están integradas en una oración. Por ejemplo:

Me pregunto **cuál** será la respuesta correcta.

No tengo claro **cuál** es el camino correcto.

En estos ejemplos, «cuál» se utiliza para referirse a una elección o a una opción dentro de un contexto que incluye incertidumbre.

Palabras homófonas

En el idioma español, existen dos palabras con ortografías similares, pero significados y usos diferentes. Estas palabras son “cuál” y “cual”. Ambas se pronuncian de la misma manera, pero su significado y uso es diferente. Por ejemplo, “cuál” es un pronombre interrogativo o exclamativo, mientras que “cual” es un pronombre relativo que se utiliza para introducir oraciones indirectas.

Cuál es un pronombre interrogativo o exclamativo que se utiliza para hacer preguntas, como en la frase “¿Cuál es tu color favorito?”. En este caso, la palabra “cuál” se utiliza para preguntar al interlocutor cual es su color favorito.

que se utiliza para hacer preguntas, como en la frase “¿Cuál es tu color favorito?”. En este caso, la palabra “cuál” se utiliza para preguntar al interlocutor cual es su color favorito. Por otro lado, “cual” es un pronombre relativo que se utiliza para introducir oraciones indirectas. Por ejemplo, en la frase «camina rápido cual corcel galopando».

La duda sobre si se escribe cual o cuál la podemos tener en cualquier momento. Un acento puede cambiar por completo una palabra. En este caso debemos recordar correctamente las normas de ortografía para evitar cometer este tipo de errores. Es muy importante tener las reglas bien aprendidas o leer todo lo que sea posible para evitar algunas faltas de ortografía como ésta. Toma nota de la norma, la definición y ejemplos que te evitarán volver a equivocarte, aprende a mejorar tu ortografía.