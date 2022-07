Ya hay fecha para el drama del invierno: el corte de gas de Rusia que más nos afectará

Este lunes 11 de julio, a las seis de la mañana, Rusia cerraba el gasoducto Nord Steam 1, cerrando el principal canal de gas ruso a Alemania. Este cierre de suministro ya estaba previsto, pues antes del invierno se hacen faenas de mantenimiento para asegurar el correcto funcionamiento del canal en los meses de frío, donde la demanda va en aumento. No obstante, Alemania y toda Europa se preparan para lo peor y se preguntan qué pasaría si Rusia opta por un corte de gas ruso, evitando devolver el suministro a través de este canal por las tensiones de la guerra en Ucrania.

El posible corte de gas de Rusia que preocupa a Europa

La restauración del suministro de gas a través de este conducto está programada para el día 21 de julio, 10 días después de iniciar las tareas de mantenimiento. Esta es la conexión más importante de flujos de gas natural hacia Alemania y, frente a las crecientes tensiones entre países, los líderes mundiales se muestran preocupados.

El mismo Putin habría advertido que el mercado energético europeo podría sufrir consecuencias catastróficas si persistían las sanciones impuestas por los diferentes países en Rusia… Estas sanciones buscan debilitar al país y poner barreras económicas que impidan el funcionamiento normal del mismo frente a la situación de guerra en Ucrania. Estas tensiones, ya provocaron que este mismo junio Rusia redujera drásticamente sus envíos de gas natural a través de este canal.

Ahora preocupa que frente al parón programado, la situación se vuelva más extrema y no se vuelva a ofrecer este suministro en la fecha prevista. Por ello, son muchos los países Europeos que crean planes alternativos para prepararse ante un corte eventual de suministros de gas por parte de Rusia. Esto sería un gran problema en la Eurozona, no obstante, habría países más perjudicados que otros. Si bien es cierto que el corte no supondría un problema directo a los suministros de España, sí que se sufrirían consecuencias derivadas como el encarecimiento del gas y la posible recesión económica que podría suponer en Europa este hecho.

El gobierno Alemán, uno de los que se vería más afectados, opta por no aumentar el nivel de alerta del plan de emergencia energética, evitando especular sobre lo que pasará hasta la fecha. Si este suministro no se viera restablecido, sería entonces cuando los países tendrían que actuar. Se confía en que este gasoducto vuelva a funcionar, si no a pleno rendimiento, con el volumen previo al corte.

Las consecuencias que tendría en España

España no sufrirá las consecuencias de este supuesto corte de suministros de manera directa, pues las importaciones rusas de gas han supuesto solo un 7% de todo el gas importado por España. Argelia y Estados Unidos se mantienen en cabeza como principales suministradores de la zona, representando el primer uno 25% y el segundo un 35%.

No obstante, los expertos avisan que las consecuencias de este corte en la economía podrían ser devastadoras, el coste energético vería su precio subir a gran velocidad, algo que ya estaba ocurriendo estos últimos meses y esto, podría agravar una recesión que muchos ya ven inevitable en la Eurozona. Por el momento, parece que España tendrá gas este invierno, pero este lo tendrá que pagar mucho más caro.