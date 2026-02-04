Unicaja quiere convertirse en un verdadero banco nacional y competir con los cinco grandes (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter), para lo cual pretende expandirse en las provincias en las que no está presente con apertura de oficinas. Un movimiento que hará más difícil ser objeto de una OPA, ya que ahora mismo se ha erigido como la presa más deseada en la banca española.

Así lo reconoció este martes el consejero delegado de Unicaja, Isidro Rubiales, en la presentación de los resultados anuales de la entidad: «Queremos expandirnos por las provincias en las que no tenemos presencia porque competimos con los bancos nacionales y queremos ser un banco verdaderamente nacional. Lógicamente, empezaremos por las provincias que tienen mayor actividad económica».

«La nueva forma de hacer banca nos da la oportunidad de expandirnos con una mezcla de presencia digital y física, pero abriremos oficinas en estas provincias si es necesario», añadió Rubiales.

Como ha venido informando OKDIARIO, Unicaja es la presa más codiciada en la banca española tras el fracaso de la OPA de BBVA sobre Sabadell. El banco catalán consideró seriamente la compra del malagueño antes de la ofensiva de BBVA, pero la descartó finalmente. Sin embargo, en la nueva situación sería la mejor opción para crecer y blindarse de nuevos sustos; además, podría pagar una prima del 20% y parte del precio en efectivo.

Otros grandes también podrían lanzarse a por ella: Santander también analizó la operación, aunque era su opción para no perder comba en España si la OPA BBVA-Sabadell tenía éxito. Al fracasar esta operación, su interés es mucho menor, al menos de momento.

Los responsables de Unicaja insistieron ayer en que no están interesados en una operación corporativa -que tendría que ser amistosa- y que quieren mantenerse independientes. Rubiales afirmó que existe una «posición clara» de los principales accionistas de Unicaja de «no perder el foco» en hacer crecer la entidad y que, por tanto no existe «ninguna idea» de cambiar de rumbo y dejar de ser un proyecto independiente. De hecho, actualizaron su plan estratégico con objetivos más ambiciosos.

Rubiales también negó que quieran ser ellos compradores (podrían adquirir Ibercaja o Abanca) para evitar ser comprados. «Comprar para no ser comprado no es una razón válida. Hay que hacer compras con sentido y que creen valor para los accionistas. Nosotros precisamente tenemos experiencia en fusiones que cuesta sacar adelante, no te puedes embarcar en una sólo por si otro te quiere comprar».

Penetración geográfica

Por eso, la opción elegida para crecer es expandirse a aquellas provincias donde apenas tienen presencia. Unicaja es muy fuerte en Andalucía, Asturias, Cantabria, las dos Castillas y Extremadura, fruto de las diferentes adquisiciones que ha realizado en los últimos años (Ceiss y Liberbank), y en Madrid tiene cierta penetración. Pero no cuenta con apenas presencia en Cataluña, Aragón, País Vasco, Valencia o las islas.

El plan estratégico del banco sí contempla la posibilidad de crecimiento a través de pequeñas fusiones o adquisiciones en negocios concretos; crédito al consumo es el prioritario. Sin embargo, durante el primer año de ejecución, Unicaja no ha utilizado su exceso de capital para realizar ninguna operación.

En este sentido, Rubiales reconoció que tienen esa posibilidad, pero que durante 2025 no se han encontrado inversiones que implicaran un «retorno claro de valor» para los accionistas del banco. «Eso no descarta que sigamos analizando posibilidades y, si se producen, siempre con esa condición [sobre el retorno de la inversión], podríamos hacer un uso más eficiente del capital», agregó el CEO de Unicaja.