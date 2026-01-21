Las políticas que está llevando a cabo el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, pueden perjudicar a varias empresas de comida rápida americanas como McDonald’s o el dueño de KFC, según un análisis realizado por los analistas de Zacks. Así, las presiones del dirigente republicano a la Reserva Federal (Fed) para que baje los tipos de interés y la guerra comercial con otros países van a impactar directamente en estas compañías.

En concreto, los analistas aseguran que los directivos de McDonald’s están muy atentos a la evolución del consumo de cara a este año entrante. En concreto, esta compañía está especialmente preocupada por aquellos usuarios de bajos ingresos, que se pueden ver afectados por «la elevada inflación», haciendo que consuman menos.

Por otro lado, Zacks considera que el dueño de KFC (Yum), que también es propietario de otras cadenas como Pizza Hut y Taco Bell, está muy expuesto a los mercados internacionales y a los tipos de cambio, sufriendo con fuerza cualquier tipo de volatilidad. Precisamente, todo esto se está viendo afectado por la guerra arancelaria de Trump.

Esta compañía «opera un modelo de franquicias con pocos activos que garantiza un flujo de caja libre estable y dividendos regulares». No obstante, mantiene un «mayor apalancamiento» que McDonald’s y una «mayor exposición a los mercados internacionales».

Esto último provoca que «sus flujos de caja sean más sensibles a las fluctuaciones cambiarias y las desaceleraciones regionales, lo que añade un nivel de riesgo a la sostenibilidad de los dividendos durante períodos de volatilidad». Unos escenarios que se están dando con la guerra comercial de Trump.

El caso de McDonald’s

En el caso de McDonald’s, los analistas aseguran que «la gerencia se mantiene cautelosa» por las tendencias que sufren sus consumidores, especialmente en variables como la confluencia a sus locales o el impacto que pueden tener a causa de la inflación.

Precisamente, EEUU se encuentra en medio de un ciclo expansivo que puede acelerar las subidas de precios. De hecho, Trump mantiene ciertos intereses en presionar a la Fed para que siga rebajando tipos, pues así reduciría los gastos asociados al pago de intereses de deuda pública.

En un momento en el que disminuir el gasto social o el de Defensa no parece una opción, EEUU necesita cuadrar sus cuentas recurriendo a esta partida de intereses. Sin embargo, la Fed de Powell ha sido muy cautelosa a la hora de aplicar rebajas de tipos, mucho más que otros bancos centrales como el BCE.

Ahora, los tiempos de Powell al frente de la Reserva Federal llegan a su fin y Trump busca colocar en su lugar a algún allegado. Si eso sucede, lo más probable es que el ciclo expansivo de acelere, con los riesgos inflacionarios que ello conlleva.

De ahí que empresas como McDonald’s estén atentos a este tipo de variables. Con todo, los analistas de Zacks revelan que los directivos de la compañía confían «en que los flujos de caja de todo el sistema, en particular a nivel de franquicias, se mantengan lo suficientemente sólidos como para respaldar los continuos retornos de capital».

«La racha de dividendos de McDonald’s parece estar bien respaldada por flujos de caja duraderos, márgenes sólidos y un marco de asignación de capital probado», han aseverado. «Si bien persisten los riesgos macroeconómicos a corto plazo, la capacidad de la compañía para convertir las ventas en efectivo de forma consistente sugiere que su dividendo se mantiene firme», declaran.