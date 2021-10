Dos de los gestores más reconocidos de España, Alfonso de Gregorio y Lola Jaquotot, inician nuevos proyectos profesionales y dejan su gestora, Trea AM. La firma independiente, con activos bajo gestión en torno a 5.800 millones de euros, ha nombrado como nuevo responsable de renta variable española a Federico Battaner, su hasta ahora director de pensiones de la gestora. Al equipo también se incorpora Víctor Morales.

Antes de director de pensiones de Trea AM, Battaner era el director de inversiones de Novo Banco en España cuando ésta fue adquirida por la gestora hace 10 meses. Además, cuenta con experiencia previa como gestor en Banco Madrid y como analista en Intermoney Valores.

Battaner contará con Víctor Morales en su equipo de renta variable. Morales se incorpora a TREA AM también procedente de Novo Banco, donde fue gestor multiestrategia. Anteriormente trabajó en Bolsas y Mercados Españoles (BME) como analista cuantitativo.

Según ha explicado la gestora en un comunicado, Alfonso de Gregorio y Lola Jaquotot inician nuevos proyectos ajenos a la gestión de fondos de inversión. De Gregorio se incorporó a Trea AM a finales de noviembre 2017 como head of equity y responsable de renta variable española tras formar parte de Gesconsult durante catorce años. Jaquotot también llegó a Trea AM en las mismas fechas y procedente de la misma firma, aunque en su caso para ocupar el puesto de cogestora de los fondos de renta variable España.