Soy experta en decoración y estas son las fundas nórdicas de Zara Home que compro en rebajas

¡Hola amantes de la decoración! Hoy quiero compartir con vosotros mi última obsesión: las fundas nórdicas de Zara Home que encontré en rebajas. Soy una verdadera experta en decoración, y sé que la elección de la ropa de cama puede marcar la diferencia en cualquier habitación. Así que, sin más preámbulos, os presento mis hallazgos favoritos.

Las fundas nórdicas de las rebajas de Zara Home

Zara Home se distingue siempre por contar con las mejores propuestas en decoración. A mi personalmente me gustan mucho sus vajillas y todo lo que es pequeño mobiliario, pero cuando se trata de elegir textiles para el hogar, no hay nada como sus fundas nórdicas y más ahora que estamos en invierno y sobre todo, en rebajas.

Cómo elegir la funda nórdica adecuada

Pero antes de ver los mejores modelos, quiero que sepáis que debéis tener en cuenta a la hora de elegir la funda nórdica adecuada para tu cama. Y lo primero de todo, es tener claro que para elegir una buena funda nórdica es importante que se adapte bien al relleno y que cubra todo el colchón, sin que quede ni muy corta ni muy larga. También hay que fijarse en el tipo de cierre que tiene la funda, ya que hay algunas que llevan botones ocultos y otras que tienen una solapa que se mete por debajo del colchón.

Por otro lado, y dado que es un elemento que vamos a usar en invierno, lo ideal es optar por tejidos cálidos y suaves, como la franela, el algodón percal o el satén. Además, hay que tener en cuenta el número de hilos, que indica la calidad y la resistencia del tejido. Cuanto mayor sea el número de hilos, más suave y duradero será el tejido.,

Y teniendo en cuenta todo esto, he seleccionado las fundas nórdicas que son sin lugar a dudas, las mejores que encontramos actualmente en las rebajas de invierno de Zara Home.

Funda Nórdica Franela Rayas

Comencemos con la Funda Nórdica Franela Rayas, y es que no hay nada como la sensación cálida y acogedora de esta funda en las noches frías de invierno. El diseño a rayas beige sobre fondo gris claro le da un toque elegante y contemporáneo. Además, el cierre con botones ocultos en la parte inferior es simplemente genial. ¿La mejor parte? La podemos comprar increíblemente rebajada en función del tamaño que elijamos con precios entre los 49,99 € y los 39,99 €. ¡Un descuento del 37%! ¿Quién puede resistirse a eso? En cuanto a las tallas, hay opciones para todas las camas, desde la 90 cm hasta la 200 cm. ¡Esta es sin duda una compra que no puedes dejar pasar!.

Funda Nórdica Franela Cuadros

Otra opción que me tiene enamorada es la Funda Nórdica Franela Cuadros. ¿Quién dijo que los cuadros solo eran para la ropa casual? Esta funda de franela con diseño de cuadros en colores beige, gris y topo es simplemente espectacular. Los botones ocultos le dan un toque de elegancia adicional. Y, por supuesto, ¡también está de rebajas! Desde 49,99 € hasta 39,99 €, con un descuento del 37%. Las tallas son variadas, así que encontrarás la perfecta para tu cama.

Funda Nórdica Satén Leopardo

Ahora, hablemos de lujo con la Funda Nórdica Satén Leopardo. Ya he dicho que el satén es también apropiado para las fundas de invierno, así que esta funda es perfecta ya que además está confeccionada en satén de 300 hilos. El estampado de leopardo que va a ser uno de los estampados tendencia en moda y decoración este 2024, le añade un toque salvaje y sofisticado a tu dormitorio. Y la suavidad del satén… ¡no tiene comparación! Además, está con un descuento increíble del 41%, con precios desde 55,99 € hasta 39,99 €. Las tallas son variadas, así que no hay excusa para no disfrutar de este lujo en tu cama.

Funda Nórdica Estampado Serpiente

Si buscas algo más atrevido, la Funda Nórdica Estampado Serpiente es perfecta para ti. Confeccionada en algodón de 180 hilos, esta funda presenta un estampado de serpiente que le da un toque moderno y audaz. Y, por supuesto, ¡también está en rebajas! Con precios entre los 45,99 € hasta 29,99 €, con un descuento del 39%. ¡Una ganga que no puedes dejar pasar! Las tallas son variadas, así que encontrarás la perfecta para tu cama.

Funda nórdica estampado paisley

Para las almas bohemias, la Funda Nórdica Estampado Paisley me parece que es una elección exquisita. Confeccionada en algodón satén de 300 hilos, presenta un estampado paisley que le da un toque artístico y elegante. El descuento del 28% hace que esta funda pase de 55,99 € a 39,99 €. ¡Una verdadera joya para tu cama! Las tallas son variadas, así que no dudes en darle un toque boho a tu dormitorio.

Funda Nórdica Gasa

Por último, pero no menos importante, la Funda Nórdica Gasa me parece también una de las mejores compras que podemos hacer en las rebajas de invierno de Zara Home. Esta funda de algodón gasa en color liso es perfecta para aquellos que buscan un toque de elegancia sutil. El descuento del 33% la hace irresistible, pasando de 59,99 € a 39,99 €. ¡Una ganga para los amantes de la sencillez y la calidad! Como en el resto de modelos las tallas son variadas, así que encontrarás la perfecta para tu cama.

Como puedes ver estas fundas nórdicas de Zara Home son simplemente espectaculares. Con descuentos que van desde el 28% hasta el 41%, no hay razón para no darle a tu dormitorio un toque de estilo y confort. Puedo asegurarte que estas fundas transformarán tu espacio en un santuario de elegancia y comodidad. ¡No te pierdas estas rebajas y eleva el nivel de tu dormitorio con Zara Home!.