Soy electricista y esto es lo que gano en un día siendo autónomo en España

Un experto en electricidad y construcción se ha hecho viral en las redes sociales tras publicar un vídeo de lo que gana un electricista autónomo en España. Daniel Rojas es el influencer que ha narrado todos los trabajos que hace en un día y el dinero que le queda limpio después de descontarle los impuestos de los que se tienen que hacer cargo los trabajadores por cuenta propia. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que gana un electricista autónomo en España.

Los autónomos en España son los trabajadores que más sufren la alta carga impositiva del Gobierno de Pedro Sánchez y un experto en electricidad y construcción ha explicado la dura realidad de los trabajadores por cuenta propia en nuestro país. El vídeo de lo que gana un autónomo en un día en España ha sido publicado por el influencer Daniel Rojas, que se ha hecho viral explicando paso a paso en qué consiste una jornada laboral para los trabajadores del RETA.

«Esto es lo que gano en un solo día siendo autónomo electricista en España», dice el titular del vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales. «Os voy a enseñar cuánto gano, cuánto se me va en IRPF, y cuánto se me va en IVA, en material y cuánto todo», dice antes de ponerse manos a la obra en su actividad laboral. «Empezamos el día con menos 25 de gasolina», dice mientras se dirige a su primer trabajo del día, que consiste en cambiar una vitrocerámica. «Coste de la vitro 410 euros, venta de la vitro 480 euros y la instalación 45 euros», informa sobre los números de esta operación.

El segundo trabajo consiste en cambiar la tapa de un WC, que tiene un coste de 170. «Ha sido vendida por 192 euros y el coste de la instalación ha sido de 33 euros», cuenta. En tercer lugar, «cambiamos hidromasaje y válvula de clic-clac». «Tienen un coste de 375 euros y 22 euros. Ha sido vendida por 399 y 99 euros, respectivamente. Hay que añadir un coste de instalación de 99 euros», informa.

Lo que gana un electricista autónomo en España

A la conclusión del día, Daniel Rojas informa que ha facturado en total 1562,54 euros. «El IVA del 21% va para Hacienda y el precio nos baja a 1.291,40 euros», cuenta antes de descontar los gastos de gasolina, material y otros gastos «hasta un total de 1.012,40 euros». «El margen es de 279,40 euros», dice sobre lo que le queda al final del día después de realizar estos tres trabajos.

«Aquí le tenemos que descontar el 25% de IRPF, que son 69,85 euros. El beneficio real son 209,55 euros sin contar la cuota de autónomos, el seguro de la furgoneta, mantenimientos, seguro de responsabilidad civil, etc», informa sobre lo que gana un electricista como autónomo en un día en España. «¿Creéis que es un buen sueldo para un día de un autónomo?», finaliza en un vídeo que ha causado un gran revuelo en las redes sociales y ha plasmado la realidad de lo que sufren los 3 millones de autónomos que hay en España.