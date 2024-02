Si vas a reformar tu baño no te puede faltar este mueble de Leroy Merlin que es top ventas

¿Estás pensando en renovar tu baño y darle un toque más moderno y funcional? Si es así, no puedes dejar pasar la oportunidad de adquirir el mueble de baño con lavabo que es uno de los productos estrella de Leroy Merlin.

No lo dudes, porque si vas a reformar tu baño y deseas que el resultado sea excepcional, no te puede faltar este mueble de Leroy Merlin que es top ventas y del que te ofrecemos a continuación todos los detalles para que no lo dejes escapar porque además su precio resulta de lo más económicos.

El mueble de Leroy Merlin que no puede faltar en tu baño

El mueble de baño que necesitas para una reforma completa y elegante, no es otra que el mueble Alpine ROCA nogal de 80×45 cm, que como decimos es uno de los productos estrella de Leroy Merlin. Se trata de un mueble de diseño elegante y minimalista, que combina a la perfección con cualquier estilo de decoración. Además, ofrece una gran capacidad de almacenaje y una excelente relación calidad-precio.

Un mueble de calidad y resistencia

El mueble de baño con lavabo Alpine ROCA nogal 80×45 cm está fabricado en aglomerado de color nogal, un material que le confiere una gran resistencia y durabilidad. El aglomerado es un tipo de madera sintética, que se obtiene a partir de la unión de virutas y fibras de madera con resinas y adhesivos. Este material tiene varias ventajas, como su bajo coste, su facilidad de limpieza y mantenimiento, y su buena adaptación a la humedad y los cambios de temperatura. Además, el mueble cuenta con el sello FSC, que certifica que la madera proviene de bosques gestionados de forma sostenible y respetuosa con el medioambiente.

El mueble se fija a la pared mediante unas fijaciones que se suministran con el producto, lo que permite ahorrar espacio en el suelo y facilitar la limpieza del baño. El mueble tiene unas medidas de 81 x 57 x 46 cm (ancho x alto x fondo), y un peso neto de 37 kg, por lo que es necesario contar con la ayuda de otra persona para su instalación. El mueble tiene una garantía de 3 años, lo que demuestra la confianza que Leroy Merlin tiene en la calidad de sus productos.

Un mueble con mucho espacio de almacenaje

El mueble de baño con lavabo Alpine ROCA nogal 80×45 cm tiene dos cajones que ofrecen un amplio espacio de almacenaje para todos tus productos de higiene y belleza. Los cajones tienen un sistema de cierre amortiguado, que evita los golpes y los ruidos molestos, y una apertura con uñero, que facilita su manejo y evita la necesidad de tiradores. El cajón superior tiene un tamaño ideal para la ordenación de tus artículos de belleza, aprovechando a la perfección el espacio bajo lavabo. El cajón inferior tiene una mayor capacidad, y te permite guardar tus accesorios de mayor volumen, como toallas, papel higiénico, o productos de limpieza. Los cajones tienen un acabado interior textil, que les da un aspecto más cuidado y elegante.

El mueble incluye un lavabo de cerámica de color blanco, que tiene un diseño plano y sencillo, que se integra perfectamente con el mueble. El lavabo tiene un orificio para el grifo, que se puede elegir entre una amplia variedad de modelos y estilos. El lavabo tiene unas medidas de 81 x 18 x 46 cm (ancho x alto x fondo), y un peso neto de 17 kg. El lavabo es fácil de limpiar y resistente a las manchas, los arañazos y las altas temperaturas.

Un mueble que se adapta a tu gusto y a tu baño

Este mueble de baño con lavabo Alpine ROCA tiene un color nogal, que le da un toque de calidez y naturalidad a tu baño. El nogal es un tono que combina bien con cualquier otro color, y que aporta elegancia y sofisticación. El mueble tiene un estilo minimalista y moderno, que se adapta a cualquier tipo de decoración, desde la más clásica a la más vanguardista. El mueble tiene unas líneas rectas y sencillas, que le dan un aspecto ligero y armonioso.

El mueble tiene una anchura de 80 cm, lo que lo hace ideal para baños de tamaño medio o grande, donde se puede aprovechar al máximo su capacidad de almacenaje. El mueble tiene una profundidad de 45 cm, lo que lo hace adecuado para baños con espacio limitado, ya que no ocupa demasiado espacio y permite una buena circulación. El mueble tiene una altura de 56 cm, lo que lo hace cómodo y accesible para cualquier usuario.

Un mueble con un precio inmejorable

El mueble de baño con lavabo Alpine ROCA nogal tiene además un precio de 289 euros, lo que lo convierte en uno de los productos más asequibles y competitivos del mercado. Se trata de un precio muy ajustado, teniendo en cuenta la calidad, el diseño y la funcionalidad que ofrece el mueble. Además, Leroy Merlin ofrece diversas facilidades de pago, como la financiación sin intereses, o el pago fraccionado en varios plazos. Así, puedes adquirir el mueble que deseas sin que suponga un gran esfuerzo económico.

El mueble de baño con lavabo Alpine ROCA nogal es, sin duda, uno de los productos más vendidos y valorados de Leroy Merlin, y no es para menos. Se trata de un mueble que reúne todas las características que se pueden desear en un mueble de baño: calidad, resistencia, diseño, funcionalidad, espacio, y precio. Si estás buscando un mueble que transforme tu baño en un espacio más confortable y atractivo, no lo dudes más y hazte con el mueble de baño con lavabo Alpine ROCA nogal.