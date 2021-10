ArcelorMittal, Sidenor, Fertiberia, Reinosa Forgings & Castings… La lista de fabricantes que han anunciado que van a parar su producción en los próximos días para hacer frente al elevado precio de la electricidad podría quedarse en una anécdota si el Gobierno no toma medidas para que este coste se reduzca. Así lo asegura a este diario Fernando Soto, director general de la patronal de la industria de grandes consumidores, AEGE: «Si el Gobierno no hace algo y baja la luz decenas de empresas no van a aguantar y van a tener que cerrar antes de final de año».

Soto no aclara qué empresas van a parar su producción. «Desde esta patronal no damos nombres, pero son muchas y de unos determinados sectores. Espero no tener que llegar al punto de tener que calcular cuántos empleos se han perdido. Hay que hacer algo antes. Pagamos por la electricidad un 140% más que las industrias francesas y un 40% más que las alemanas. Así no se puede competir. Nuestras fábricas venden sus productos en todo el mundo, sus competidores están en todo el mundo, así que claro que afecta a la competitividad de nuestras compañías», explica.

Para tratar de paliar esta situación, los grandes consumidores de electricidad mantuvieron una segunda reunión con el Gobierno el jueves, en concreto con la ministra de Industria, Reyes Maroto, y la de Transición Ecológica, Teresa Ribera. «Nos explicó que en los próximos días o semanas aprobaría un nuevo texto normativo para clarificar el real decreto que aprobó el 14 de septiembre, pero no nos avanzó nada más», explica Soto.

Otras fuentes del sector han señalado que la ministra esperaría a conocer el resultado de la reunión de los ministros de Energía de la UE el 26 de octubre para empezar a hacer cambios legislativos que mitiguen el impacto del real decreto del 14 de septiembre.

«Las ministras nos dijeron que ahora había un marco de colaboración con las eléctricas y que se habían mostrado dispuestas a hacer un esfuerzo para ofrecer a la industria contratos de electricidad que no nos ahoguen», señala.

Sin ofertas competitivas

Sin embargo, esas ofertas de las eléctricas no están llegando de momento. «No hemos recibido ofertas competitivas. Lo que nos trasladan los asociados es que nos están llegando ofertas de PPAs -precio fijo- renovable a entre 80 y 100 euros por MWh para 10-15 años. Eso no es una oferta atractiva. En Francia están ofreciendo a nuestros competidores contratos a 42 euros por MWh con energía nuclear, que allí es el 70% de la generación eléctrica. Lógicamente no son precios aceptables», explica.

Ante la falta de momento de ofertas aceptables, Soto insiste en que las paradas en las fábricas estarán a la orden del día. «Lo que hacen es adelantar el mantenimiento de la fábrica para aprovechar y hacerlo ahora que el precio de la luz está por las nubes. Pero de aquí a final de año muchas empresas no van a poder aguantar y tendrán que cerrar. A estos precios su actividad no es viable», recalca.