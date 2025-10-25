Si eres fan de los perfumes de Mercadona, estás de suerte: revienta a Primor con éste cofre con sus mejores colonias

El mes de octubre ni tan siquiera ha acabado, pero si deseas acertar esta Navidad con el mejor regalo de todos, será mejor que te adelantes y lo compres ahora que todavía quedan unidades. Nos referimos al cofre de perfumes que Mercadona ya ha lanzado en sus tiendas, y también online, y que seguro se agota en las próximas semanas. Dos cofres, uno para ella y otro para él, que nada tiene que envidiar a los de tiendas como Primor, y en el que encontramos sus mejores fragancias.

A lo largo del año, Mercadona ha dado mucho que hablar con sus perfumes. De hecho se han hecho virales fragancias de mujer de la gama Como Tú, tales como Amor, Gold o The Rose, mientras que muchos hombres no dudaron a la hora de comprar perfumes como el ya famoso Borealia, que incluso ha llegado a estar agotado en varias ocasiones. Y ahora que se acerca la época navideña, la cadena valenciana ha querido coger todas esas fragancias y otras, y ofrecerlas en formato mini y en un cofre de diseño espectacular, por lo que es sin duda, el regalo perfecto para tu pareja, tu familia o tus amigos. Y es que además son cofres muy baratos, por lo que ya son muchos los que se los llevan a pares y así tener para todo el mundo. Si todavía no los has visto, te explicamos al detalle como son cada uno, pero en cuanto puedas te aconsejamos que salgas corriendo a por ellos porque tienen los días contados.

Los cofres de Mercadona con sus mejores colonias

Seguro que dentro de nada, tiendas como Primor, Sephora y muchas más, se llenan de cofres de maquillaje o cosmética con los que acertar en Navidad. Cofres de todo tipo de marcas, pero si lo que buscas son perfumes, nada como elegir la selección que ha hecho Mercadona. La cadena valenciana ya triunfó el año pasado cuando por estas fechas lanzaba algo parecido, pero este año se ha superado a sí misma con dos lotes que nadie quiere dejar escapar, el de minifragancias para ella y el de minifragancias para él.

Y es que Mercadona ha sabido entender que sus perfumes suelen ser de los más buscados, si tenemos en cuenta la calidad-precio de estos. Fragancias para todos los gustos y ocasiones, y por precios que generalmente ni tan siquiera superan los 8 o 9 euros. Y ahora puedes tener los mejores y los más virales en una bonita caja en forma cofre como si fuera un joyero, para ella o también en una caja elegante para él que imita los estuches para relojes.

Lote de mini fragancias para ella

Con un rojo intenso, tenemos este joyero que en lugar de joyas tiene en formato mini, las 12 mejores fragancias de la gama Como Tú y también otras que lanzaron hace ya un tiempo y que se han convertido en imprescindibles.

En concreto, y según explica Mercadona en su propia web, el lote está formado por las siguientes colonias:

Extra Time Notas de salida: frambuesa; notas de corazón: gardenias; notas de fondo: miel.

Notas de salida: frambuesa; notas de corazón: gardenias; notas de fondo: miel. Blue shine Notas de salida: bergamota; notas de corazón: iris; notas de fondo: sándalo.

Notas de salida: bergamota; notas de corazón: iris; notas de fondo: sándalo. Soirée my soul Notas de salida: iris; notas de corazón: vainilla; notas de fondo: haba tonka.

Notas de salida: iris; notas de corazón: vainilla; notas de fondo: haba tonka. Como Tú Amor Notas de salida: grosella negra; notas de corazón: jazmín; notas de fondo: vainilla.

Notas de salida: grosella negra; notas de corazón: jazmín; notas de fondo: vainilla. Como Tú Atracción Notas de salida: jazmín; notas de corazón: azafrán; notas de fondo: cedro.

Notas de salida: jazmín; notas de corazón: azafrán; notas de fondo: cedro. Special shine Notas de salida: grosella negra; notas de corazón: vainilla; notas de fondo: pimienta rosa.

Notas de salida: grosella negra; notas de corazón: vainilla; notas de fondo: pimienta rosa. Como Tú Gold Notas de salida: jazmín; notas de corazón: frangipani; notas de fondo: vainilla.

Notas de salida: jazmín; notas de corazón: frangipani; notas de fondo: vainilla. Supreme My soul Notas de salida: pimienta roja; notas de corazón: jazmín; notas de fondo: vainilla.

Notas de salida: pimienta roja; notas de corazón: jazmín; notas de fondo: vainilla. Bright Verissime Notas de salida: bergamota; notas de corazón: flor de azahar; notas de fondo: almizcle.

Notas de salida: bergamota; notas de corazón: flor de azahar; notas de fondo: almizcle. Como Tú The Rose Notas de salida: frambuesa; notas de corazón: rosa; notas de fondo: vainilla.

Notas de salida: frambuesa; notas de corazón: rosa; notas de fondo: vainilla. Como Tú Cerise Notas de salida: frutos rojos; notas de corazón: jazmín sambac; notas de fondo: vainilla bourbon.

Notas de salida: frutos rojos; notas de corazón: jazmín sambac; notas de fondo: vainilla bourbon. Éclat Shine Notas de salida: frambuesa negra; notas de corazón: peonia; notas de fondo: vainilla.

Puedes ver que aparecen por ejemplo Como Tú Amor, que arrasó durante la pasada primavera y que es perfecta para el día a día, o Éclat Shine que se hizo viral hace poco por tener un aroma avainillado que marca ahora tendencia. El lote completo tiene un precio de 26 euros por lo que cada perfume te va a salir por algo más de 2 euros.

Lote de mini fragancias para él

Y por 15 euros tienes el lote de perfumes masculinos, aunque en este caso son sólo seis fragancias, aunque eso sí, las mejores. Son estas:

My Soul Él Notas de salida: pimienta rosa; notas de corazón: artemisa; notas de fondo: madera de cade.

Notas de salida: pimienta rosa; notas de corazón: artemisa; notas de fondo: madera de cade. My Soul Supreme Notas de salida: piña; notas de corazón: madera de cedro; notas de fondo: ámbar.

Notas de salida: piña; notas de corazón: madera de cedro; notas de fondo: ámbar. Como Tú Rebel Notas de salida: pimienta roja; notas de corazón: hoja de violeta; notas de fondo: cedro.

Notas de salida: pimienta roja; notas de corazón: hoja de violeta; notas de fondo: cedro. Como Tú Fuerza Notas de salida: lavanda; notas de corazón: cardamomo; notas de fondo: ámbar.

Notas de salida: lavanda; notas de corazón: cardamomo; notas de fondo: ámbar. Como Tú Viento Notas de salida: bergamota; notas de corazón: acorde marino; notas de fondo: musgo de roble.

Notas de salida: bergamota; notas de corazón: acorde marino; notas de fondo: musgo de roble. My Soul Borealia Notas de salida: lima; notas de corazón: iris; notas de fondo: madera de cade.

Como ves son dos cofres muy completos que se convierten en el regalo más acertado para esta Navidad, o por ejemplo para el amigo invisible que celebraremos dentro de poco. Las unidades son limitadas así que si te gustan para ti o para regalar no tardes en ir a por ellos, antes de que se agoten.