Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario: «Vivir gratis en un piso de tus padres puede considerarse donación encubierta»

Un experto inmobiliario se ha pronunciado sobre una de las grandes incógnitas que se cierne sobre los herederos incluso antes de recibir una herencia: ¿se puede considerar una donación vivir en casa de los padres? Sergio Gutiérrez ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que devela todas las posibles dudas de los hijos que viven en casa de los padres. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los casos en los que se considera una donación vivir en el piso de los padres.

Hacienda, y sus delegaciones en las diferentes comunidades autónomas, tienen el foco puesto en las donaciones y sucesiones para que se cumpla el pago del impuesto de sucesiones y donaciones. Especialmente, desde el ministerio que dirige María Jesús Montero andan ojo avizor a las donaciones que se producen de padres a hijos. Especialmente, cuando los progenitores entregan un bien inmueble y los hijos viven en el piso.

«Hacienda te puede exigir impuestos si vives en casa de tus padres», comienza diciendo Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario, que ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que cita una noticia publicada hace unos días que reza el siguiente titular: «La Ley lo aclara: si un hijo vive gratis en casa de sus padres, Hacienda lo puede considerar como una donación y exigir impuestos».

Vivir en el piso de los padres y una presunta donación

«Es que es cierto, pero os voy a explicar por qué tampoco es lo que parece», comienza diciendo en el vídeo este experto inmobiliario que ha resuelto la duda de muchos herederos. «Lo primero, si convives con tus padres, podéis estar tranquilos que esto no va por vosotros», deja claro a los hijos que sigan viviendo con sus padres en el mismo piso, que estarán eximidos de estos impuestos, aunque tengan solvencia económica para ser independientes.

«Esto va por los padres que tienen un piso vacío y se lo dejan a sus hijos como vivienda permanente. Es donde no conviven con nadie y lo usan de forma totalmente gratuita», informa sobre el caso en el que Hacienda sí que podría considerar como una donación encubierta y exigir el pago del impuesto.

«Puede ser considerado como una donación encubierta y, por lo tanto, te tocaría pagar el impuesto de donaciones. ¿Por qué Hacienda puede reclamar estos impuestos? Por ejemplo, imagina que ese hijo vive en la casa hasta que mueren sus padres y en ese momento heredaría la casa y debería pagar el impuesto de sucesiones, que es mucho más bajo que el de donaciones, dependiendo de la comunidad autónoma en la que te encuentres», cuenta.

«Ahí, Hacienda entiende que hay una donación y no una sucesión. Hay que aclarar que Hacienda no necesita una escritura pública. Los hechos ya le sirven para reclamarlo», apunta en el vídeo, donde también deja claros los pasos a seguir para evitar pagar este impuesto.

Este experto dice que se podría evitar este impuesto de donaciones «haciendo un contrato de alquiler que tributaría, pero ya no sería una donación». «Para el pago de impuestos no dejan ningún cabo suelto. Cuando se trata de la seguridad de las personas, encontramos vacíos y errores por todas partes», deja como reflexión en la materia este experto que deja claro a los posibles perjudicados que Hacienda siempre estará al tanto de estos hechos por mucho que se oculten.