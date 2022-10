La Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex) alerta de que el sector no está pasando por un buen momento. En concreto, las ventas están un 35% por debajo de las cifras prepandemia y los próximos meses «van a ser duros, así que somos poco optimistas», explica a OKDIARIO el presidente de la patronal, Eduardo Zamacola.

Aunque septiembre arrancó con datos positivos de ventas, «en la segunda quincena hubo un frenazo brutal», afirma. En su opinión, la desbocada inflación, la incertidumbre y el miedo a una posible recesión han provocado que la compra de ropa se pare casi en seco. Por ello, el sector textil espera dos fechas clave para que se reactiven las ventas: Black Friday y Rebajas de invierno.

«Vamos a pasar unos meses complicados y, por ello, los comerciantes tendrán que hacer promociones agresivas para salvar la temporada y elevar las ventas», comenta Zamacola. No obstante, lamenta que la gran mayoría de los negocios de sector textil no se puede permitir renunciar a sus márgenes de beneficio durante las rebajas.

Alza de precios

La subida del precios de la energía, los combustibles y la cesta de la compra harán que la compra de ropa y complementos se vea afectada negativamente en los próximos meses. Por ello, desde Acotex piden medidas como rebaja de impuestos o de cargas fiscales. «Estamos viviendo las consecuencias de esta inflación disparada. Como consumidor, si tengo que pagar la gasolina más cara que nunca, la luz, el gas y los alimentos más caros que nunca, me queda poco para poder comprarme ropa y ya sabemos que la ropa no es un bien de primera necesidad», explica.

A Acotex le preocupa el futuro del sector porque no parece que el precio de la luz o los combustibles vaya a bajar pronto y el comercio no puede trasladar la subida de los costes a los clientes «porque si no las ventas se desploman. El cliente no está dispuesto a pagar más dinero por la misma prenda del año pasado», dice.

Contra el Gobierno

Por otro lado, Zamacola insiste en que «la gestión que está llevando a cabo este Gobierno no puede ser más catastrófica. Está malgastando y no invirtiendo y vamos a sufrir las consecuencias de esto». Además, añade: «Es vergonzosa la cantidad de impedimentos que pone, nos suben los costes de todo y no hay ni media ayuda».

Zamacola también insiste en que las medidas de ahorro energético darán la estocada final al sector textil, que ya está atemorizado por la previsión de que el consumo caerá notablemente por el inicio de una posible recesión. La patronal critica que los comercios tengan que hacer inversiones en, por ejemplo, cambiar las puertas para que cuenten con cierre automático.

Asimismo, recalca que las ventas se han visto dañadas por tener que poner el aire acondicionado por encima de 27 grados en verano. Y adelanta que poner la calefacción por debajo de 19 en invierno también tendrá consecuencias. «No sólo es incómodo para que el cliente se pruebe la ropa, es que los trabajadores están en condiciones completamente inadecuadas para poder poder ejercer su labor», defiende.