La patronal textil estalla: «El consumo no se reactiva ni en rebajas y el Gobierno sólo pone trabas»

La Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex) alerta de que el sector no está pasando por un buen momento. «El consumo no se ha reactivado ni en rebajas y el Gobierno sólo pone trabas, como las últimas medidas energéticas», asegura Eduardo Zamacola, presidente de la patronal.

«En las rebajas hemos visto una bajada de afluencia de clientes. Aunque no nos ha pillado por sorpresa, ya se preveía que iba a pasar esto por la situación económica y el encarecimiento del coste de la vida. Sin embargo, lo que es aún más preocupante para el sector es que el consumo no se ha activado y que el otoño va a ser peor», apunta.

Zamacola asegura que sabía que el sector textil iba a sufrir las consecuencias de la subida de precios de los combustibles, la energía y los alimentos, entre otros, «porque la moda no es un bien de primera necesidad». Por ello, el presidente de la patronal textil lamenta que el Gobierno en lugar de adoptar medidas para ayudar a las empresas «ponga trabas, sin tener en cuenta que nosotros también somos víctimas del aumento de los costes, como los clientes».

El directivo de Acotex afirma: «Es inaceptable que el Gobierno nos esté pidiendo a los empresarios una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de forma casi inmediata, sabiendo los sobrecostes que tenemos que soportar. Y encima nos impone unas medidas de ahorro energético que son inasumibles y sin consultarnos».

Como ejemplo, Zamacola explica que han intentado poner la temperatura de las tiendas a 27 grados y «no sólo es incomodo para que el cliente se pruebe la ropa, es que los trabajadores están en condiciones completamente inadecuadas para poder poder ejercer su labor».

A Acotex le preocupa el futuro del sector porque no parece que el precio de la luz o los combustibles vaya a bajar pronto y el comercio no puede trasladar la subida de los costes a los clientes «porque si no, las ventas se desploman. El cliente no está dispuesto a pagar más dinero por la misma prenda del año pasado», dice el presidente de la patronal.

Subida de precios

Según fuentes del sector, la ropa se va a encarecer en torno a un 10% en la colección de otoño-invierno. No obstante, «estos incrementos podrían ser incluso mayores si la inflación continúa desbocada y los costes aumentan más», aseguran. De ser así, esta subida de precios estaría muy en línea con el índice de precios de consumo (IPC), que en agosto situó su tasa interanual en el 10,4%, manteniéndose en niveles nunca vistos desde hace más de 30 años, según los datos avanzados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sin embargo, no se trata de la primera subida de precios que se produce este año en el sector textil. Puesto que el primer trimestre de 2022, varias compañías ya anunciaron aumentos de precios en ropa y complementos por la inflación, aunque en menor medida.

Por ejemplo, el gigante textil Inditex desveló en marzo durante la presentación de sus resultados anuales que, en aras de proteger sus márgenes, había decidido subir sus precios un 2% en España para la campaña primavera-verano. Mientras que a nivel mundial el alza fue del 5%.