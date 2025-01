Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha presumido este miércoles en el primer acto de celebración de la muerte de Francisco Franco de que la sociedad española ha mejorado en riqueza en los últimos 50 años, pero ha callado sobre el incremento de los precios, de la presión fiscal, o del precio de la vivienda. «Los números son inapelables», ha dicho Sánchez. «La renta per cápita de los españoles era de 15.000 euros en 1975 y ahora es de 31.000 euros, más del doble», ha subrayado.

En cambio, Sánchez, que no ha citado en su discurso el papel de la Monarquía y el Rey Juan Carlos I en la vuelta de la democracia a España tras la muerte de Franco, no se ha acordado de contraponer al dato de la riqueza de los españoles -que ha caído durante sus siete años de Gobierno en comparación con Europa- con el del incremento de los impuestos o el de la inflación, el coste de la vida en definitiva.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación en España desde la muerte de Franco ha crecido en un 1.294,8%, como se puede comprobar en la página web del INE.

Otra posible comparación de los últimos 50 años es por ejemplo el precio de alquilar una vivienda, algo de lo que el Gobierno de Sánchez ha hecho su bandera. Según también los datos del INE, desde enero de 1975 hasta noviembre de 2024 el coste de alquilar una vivienda ha aumentado en un 1.053%. Nada de esto ha citado Sánchez en el primer acto de los fastos que ha organizado el Gobierno por la muerte de Franco.

Comprar alimentos, alquilar una vivienda… los incrementos del coste de la vida han sido superiores a la renta per cápita de los españoles durante los 50 años que han transcurrido desde la muerte de Franco. Todo esto ha sido ocultado por Sánchez. También la subida de la presión fiscal, que en 1975 era inferior al 18% y ahora roza el 38%. Más del doble.

La España de Sánchez es campeona de Europa también en paro. Pese a la mejora de las cifras de los últimos años -con la incógnita de los fijos discontinuos-, la tasa de paro es del 11,2% mientras que en 1975 el desempleo afectaba al 4% de la población.

¿Y la deuda pública? Sánchez ha contribuido en sus años de Gobierno a que actualmente se sitúe por encima del 105% del PIB y supere ampliamente los 1,6 billones de euros. A la muerte de Franco, la deuda pública en España era el 7% del PIB.

Un dato más: el déficit público a la muerte de Franco era del 0%. España no gastaba más de lo que ingresaba. Ahora supera el 3% y ha llegado a estar por encima del 10% durante la etapa de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, antes de la llegada de Mariano Rajoy al Ejecutivo en 2012. La máxima de no gastar más de lo que se ingresa -que desarrolló José María Aznar- no ha sido practicada por los gobiernos socialistas.

Menos aún por Sánchez, que ha disparado la deuda desde que gobierna al tiempo que ha subido la presión fiscal a los españoles hasta alcanzar en 2024 casi los 300.000 millones de euros de recaudación tributaria. Un récord histórico, impensable hace 50 años.