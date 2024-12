Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha aumentado desde que gobierna la deuda de cada español en 9.400 euros, hasta situarla a cierre del tercer trimestre en algo más de 34.100 euros. Cuando llegó al poder en junio de 2018 estaba en 24.715 euros. La extraordinaria capacidad de gasto público del Gobierno socialista le ha llevado a aumentar la deuda de cada español más de lo que lo hizo Mariano Rajoy pese a gobernar más o menos el mismo tiempo hasta ahora, aunque las constantes subidas de impuestos y cotizaciones sociales aprobadas por Sánchez le va a llevar a recaudar este año 140.000 millones de euros más que en 2018. Más impuestos, pero más deuda.

El afán recaudatorio de Sánchez va a llevar la recaudación por cotizaciones sociales a superar en 50.000 millones de euros lo recaudado en 2018, registrando finalmente unos ingresos de 165.000 millones este año. El empleo ha crecido, alrededor de un 10% a final de año, pero la recaudación por cotizaciones lo hace aún más.

A esto ha contribuido el incremento de las cotizaciones sociales por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que en 2024 ha aumentado en un 0,7% lo que pagan trabajadores y empresas a la Seguridad Social. El objetivo del Ejecutivo es utilizar esos fondos para pagar las pensiones de los baby boomers. En 2025 volverá a subir, hasta el 0,8%.

Mientras, la recaudación por impuestos va a rozar a final de año los 300.000 millones de euros y el aumento es de casi 90.000 millones sobre lo que se ingresaba en 2018. Sumado a los 50.000 en cotizaciones sociales, la cifra es de 140.000 millones. Es la cantidad que ha tenido Sánchez en la caja común para gestionar sus políticas de gasto.

Unas políticas -con una pandemia mundial en medio, que generó una profunda crisis a nivel mundial en 2020- que han llevado a Sánchez a disparar la deuda pese a esa ingente cantidad de dinero recaudado de familias y empresas, al que hay que sumar el maná de los fondos europeos.

La deuda total a cierre de septiembre superaba los 1,63 billones de euros, lo que significa que cada español debe algo más de 34.100 euros. No sólo son 9.400 euros más que cuando Sánchez llegó al poder, también es superior a la renta per cápita del país, algo más de 30.000 euros en 2023. Se da la circunstancia de que Rajoy elevó la deuda de cada español en sus seis años y medio de gobierno en 6.217 euros -no hay que olvidar que Rajoy también tuvo ayuda ya que utilizó la hucha de las pensiones, pero también una crisis económica más duradera que la pandemia-.

Fuentes del PP señalan que estos datos muestran que el «cohete» de Sánchez funciona dopado ya que elevar el gasto a base de deuda es hipotecar el futuro de los españoles. Precisamente ese gasto público es lo que está permitiendo que el PIB crezca a un ritmo superior al 3%, el mayor entre las grandes economías de Europa, ya que la inversión sigue por debajo de lo registrado en 2019, antes de la pandemia.

El gasto de los hogares se recupera lentamente, pero no es suficiente para justificar el incremento del PIB. También suben las exportaciones ligeramente. La clave está en el incremento del gasto público aumentando la deuda. Hay que recalcar también que el porcentaje de la deuda sobre PIB se acerca al 100%, no porque baje la deuda sino porque aumenta el PIB.