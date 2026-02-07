El Banco Sabadell tiene previsto recortar la remuneración de su producto estrella, la cuenta online, del 2,5% de interés que ofrece actualmente al 1% a partir de marzo, según fuentes conocedoras de la situación. De esta forma, pretende mejorar sus márgenes, que decepcionaron al mercado en los resultados de 2025.

Según las fuentes, los clientes actuales de la popular cuenta online del Sabadell verán reducido el tipo de interés del 2,5% hasta el 1%, pero los nuevos clientes que la contraten se podrán seguir beneficiando del 2,5% citado. «Se trata de que todo el mundo tenga el 2,5% durante un año. Los nuevos clientes también verán reducido el interés cuando cumplan el año», según las fuentes.

«La cuenta online siempre fue concebida como un producto para captar clientes, no para conseguir una liquidez que no necesita el Sabadell. Ha ido prolongando la remuneración por la OPA del BBVA, para evitar salidas de clientes en un momento en que había una guerra de ofertas por las nóminas. Pero ahora que ha vuelto la normalidad, es lógico pagar un interés menos agresivo», explican.

Una lógica que se explica por la necesidad de mejorar márgenes del Sabadell. En 2025, el margen de intereses (el que mide el negocio puro bancario, los intereses que cobra por los créditos menos los que paga por cuentas y depósitos) bajó un 3,7%, y un 6,6% si se excluye el británico TSB. Para el próximo año, la previsión oficial es una subida superior al 1%, una cifra que se queda muy corta, a juicio de los analistas. Lo cual explica la caída del valor en Bolsa el viernes: del 4,81%, hasta 3,107 euros por acción.

Así, la firma de análisis Redburn sostiene que «el consenso estaba esperando una mejora del 3% del margen de intereses. Esperamos que el guidance del margen se considere demasiado conservador y que genere dudas. Esta previsión tan cautelosa ha decepcionado».

Ante esta situación, «los gestores del Sabadell reiteraron sus expectativas de seguir ampliando el margen de clientes, con la vista puesta en reducir el coste de los depósitos minoristas», según Redburn. De ahí la decisión de recortar la remuneración de la cuenta nómina.

Mejorar márgenes

Las fuentes consultadas coinciden en que el mercado «necesita ver crecimiento del margen. En cuanto lo vea, cambiará la visión negativa del Sabadell que tene ahora mismo, porque tras el fin de la OPA no ha generado unas expectativas que le ilusionen».

Ahora bien, esa mejora de márgenes no llegará hasta los resultados del segundo trimestre, que se publicarán en julio, según reconoció el viernes el consejero delegado del Sabadell, César González-Bueno.

«La caída del margen de intereses ha sido marginal en el cuarto trimestre, seguirá en el primero de 2026 por la última depreciación del crédito a consecuencia de la bajada del euribor y luego se recuperará. La pérdida de margen por la captación de clientes ya se ha producido y la actividad comercial se ha recuperado tras la OPA», explicó el CEO.