Banco Sabadell ha cerrado el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 1.775 millones de euros, un 2,8% menos que en 2024, según ha informado en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este viernes. Además, junto a los resultados, ha anunciado una recompra de acciones de 800 millones de euros.

En concreto, el banco ha explicado que la reducción del beneficio en 2025 se debe a que en el ejercicio 2024 se registraron 109 millones de euros netos de impactos extraordinarios. Aislando estos impactos, el beneficio neto aumentaría un 3,4%.

De igual forma, desde Sabadell se ha señalado que la recompra de acciones ya cuenta con la autorización del Banco Central Europeo (BCE), que se iniciará el próximo lunes, y que la cifra se compone de 365 millones de euros con cargo a resultados de 2025, más 435 millones de euros del exceso de capital generado por encima del 13%.

Recompra de acciones de Sabadell

La entidad ha recordado que esta recompra se suma a los 700 millones distribuidos en dividendos a cuenta de los resultados de 2025, y que se le debe añadir el dividendo de 0,50 euros por acción por la venta de TSB, por lo que distribuirá uno 4.000 millones a sus accionistas en 12 meses.

Por otro lado, el consejero delegado del banco, César González-Bueno, ha explicado que el ejercicio se cerró «cumpliendo una vez más con los compromisos asumidos con el mercado», lo que permite confirmar las previsiones del Plan Estratégico 2025-2027.

Mientras que el director financiero, Sergio Palavecino, ha señalado que la entidad «tiene unas dinámicas de negocio y de balance positivas que le llevan a generar capital a ritmos muy elevados en el año», y que están en camino de alcanzar el 16% de rentabilidad sobre capital tangible (ROTE) del plan estratégico.

En este sentido, el ROTE del grupo en 2025 fue del 14,3% y la previsión para este año es del 14,5% sin tener en cuenta TSB, y que el margen de intereses crezca a un ritmo superior al 1%.

Asimismo, la solvencia CET1 fully-loaded del año pasado se elevó al 13,65% (13,11% tras considerar el reparto del exceso de capital), lo que representa una generación orgánica de 196 puntos básicos durante el año 2025.

Se sustituye a César González-Bueno por Marc Armengol

El consejo de administración de Banco Sabadell ha acordado proponer el nombramiento de Marc Armengol, actual CEO de TSB, como nuevo consejero delegado del Grupo Banco Sabadell en sustitución de César González-Bueno, que deja sus funciones en el banco al decidir, de común acuerdo, que es el momento «óptimo» para efectuar el relevo.

González-Bueno había sido la cara visible de la defensa del Sabadell contra la OPA del BBVA, y había logrado un gran éxito al convencer tanto a los accionistas institucionales como a los minoristas de no acudir a la oferta, lo que provocó el fracaso de la misma.

Armengol será el primer ejecutivo de Sabadell a partir del próximo mes de mayo, una vez celebrada la junta de accionistas y recibidas las autorizaciones preceptivas por parte del Banco Central Europeo (BCE).