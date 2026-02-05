Sabadell sustituye a César González-Bueno al frente del banco y nombra a Marc Armengol (TSB) nuevo CEO

El consejo de administración de Banco Sabadell ha acordado proponer el nombramiento de Marc Armengol, actual CEO de TSB, como nuevo consejero delegado del Grupo Banco Sabadell en sustitución de César González-Bueno, que deja sus funciones en el banco al decidir, de común acuerdo, que es el momento «óptimo» para efectuar el relevo, según ha podido confirmar OKDIARIO.

Armengol será el primer ejecutivo de Sabadell a partir del próximo mes de mayo, una vez celebrada la junta de accionistas y recibidas las autorizaciones preceptivas por parte del Banco Central Europeo (BCE).

Oliu ha puesto en valor los cambios que González-Bueno ha impulsado en la organización y que han llevado al equipo a alcanzar varios récords históricos de resultados y a multiplicar por más de 12 el valor de la acción de Banco Sabadell en cinco años, la mayor revalorización entre las empresas del Ibex en el periodo y la más alta también entre los bancos europeos.

«El consejo de administración decidió incorporar a González-Bueno por su demostrada capacidad de liderazgo, innovación y transformación», ha afirmado Oliu, quien ha destacado que González-Bueno «ha superado, de lejos, nuestras expectativas y las del mercado, tanto por la profundidad de la transformación abordada como por el ritmo impuesto».