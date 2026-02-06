El consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno, ha anunciado este viernes que la entidad pretende participar en nuevas fusiones bancarias en el futuro, pero descarta cualquier movimiento a corto plazo. Asimismo, el Sabadell va a acometer un plan de prejubilaciones con el relevo de González-Bueno por Marc Armengol como CEO, si bien no supondrá una reestructuración importante.

En la presentación de los resultados de 2025 del Sabadell, González-Bueno ha explicado que “no es momento de crecimiento inorgánico en España, y menos aún hostil, pero es muy probable que a largo plazo habrá consolidación excluyendo a los tres grandes (porque afectaría a competencia). Es imposible saber el plazo, pero ahora no se dan las condiciones: todo el mundo está contento, crece y quiere seguir en solitario”.

Como adelantó OKDIARIO, el Sabadell ha aplazado sus intenciones de compra de un banco mediano en España (Unicaja es su objetivo preferido) por las elevadas valoraciones actuales del sector.

“Llegará momento en que tenga sentido que el Sabadell cumpla alguna función consolidadora en España, pero cuándo ocurra es un futurible. Luego esas cosas a veces surgen, pero ahora no hay visibilidad de nada interesante”, ha añadido el consejero delegado.

Además, la llegada del nuevo CEO va a coincidir con un plan de prejubilaciones para reducir la plantilla del Sabadell, con el consiguiente ahorro de costes. Ahora bien, González-Bueno ha negado que se trate de una reestructuración como la que él llevó a cabo tras el fracaso del primer intento del BBVA por comprar el Sabadell en 2020.

“No hay un plan de reestructuración, desde la última el tiempo transcurrido no la hace necesaria, pero sí hay un número creciente de personas que tienen más años y podrían desear una prejubilación voluntaria. No será una reestructuración en profundidad que requiera importes elevados. Simplemente vamos a revisar una situación que no se ha revisado en los últimos cuatro años”, ha explicado González-Bueno.

Respecto a su salida del banco tras evitar la OPA del BBVA (prevista para el mes de mayo), el consejero delegado ha dicho que evita la «parálisis» del banco. «Esta decisión viene por sorpresa y ese era el objetivo. Las decisiones de relevos corporativos que se dilatan en el tiempo acaban creando periodos de vacío en las organizaciones que impiden que se desarrollen al ritmo que requieren», según González-Bueno.

Ha insistido en que la decisión «se podría haber tomado más adelante, pero no hubiera sido sorpresa y habría habido parálisis».

El consejero delegado ha señalado que Armengol es «el candidato ideal» para sustituirle y que, tras la venta de TSB (del que era máximo responsable), «está disponible», por lo que, en sus palabras, todo coincide.

Ha recordado que él había abandonado «la primera línea» cuando Banco Sabadell le ofreció el puesto de consejero delegado y que en los cinco años en los que ha liderado la entidad ha habido momentos de gran intensidad, en referencia a la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por BBVA.