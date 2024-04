El ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha asegurado en el juicio por el origen de su fortuna que Hacienda y Anticorrupción han actuado con total impunidad en lo relativo a su persona, que al contrario que otros contribuyentes tiene que demostrar que no posee determinados bienes y no al revés.

En concreto, éstas han sido las declaraciones del banquero: «Se ha tratado de que yo demuestre que algo que no es mío no es mío, y no al revés, tengo incluso que demostrar que no soy una señora que se ha identificado perfectamente y que no tengo una cuenta en Miami».

En la 42ª sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Madrid se ha reanudado la declaración de Rato, que ha rechazado responder a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción y de la Abogacía del Estado, al entender que los documentos que han manejado se consiguieron mediante una entrada y registro de su despacho y de su domicilio que fueron ilícitos.

De este modo, el exbanquero ha respondido únicamente a los abogados de las defensas, entre ellas la suya, María Massó, a la que este miércoles ha relatado cómo a lo largo de la instrucción ha sido él el que ha tenido que demostrar que «sociedades y activos» no son suyos, y no al revés, que sea Hacienda o la Fiscalía los que prueben su titularidad.

«La impunidad con la que se actúa es total, porque al parecer, aquí responsabilidades sólo tengo yo, y tengo que demostrar que no soy esa señora de Miami, que no soy mi hermana, ni mi sobrino, llegará un momento que seré un señor de Curazao», ha espetado Rodrigo Rato.

«Habría que ver si se me trata como a cualquier otro contribuyente», ha rematado Rato, al que se le atribuyen once delitos fiscales además de blanqueo de capitales y corrupción entre particulares, con petición de penas que podrían alcanzar 70 años de cárcel.

Anticorrupción pide respeto

Tras las continuas alusiones, la fiscal Elena Lorente ha intervenido en tono airado para pedir a Rato «respeto» para la actuación de la Fiscalía Anticorrupción, a lo que Rato ha replicado, también bastante alterado, que «el respeto se gana».

En el rifirrafe ha tenido que intervenir la presidenta de la Sala, Ángela Acevedo, que ha descartado que en ningún momento haya habido faltas de respeto. El miércoles, el ex presidente de Bankia ya atacó a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado y dijo «no sé de dónde sale esta gente, nos toman por tontos».

La Agencia Tributaria, ha explicado Rodrigo Rato, está al tanto de todas sus sociedades y actividades desde 2012 o 2013, «pero después lo olvida todo», de modo que tiene en cuenta sólo determinados apartados de su Declaración Tributaria Especial (DTE), la conocida amnistía fiscal, o de su declaración de bienes en el extranjero.

Rato se ha referido a una de las sociedades de las que recibió ingresos, Red Rose, cuya documentación demuestra que sus ganancias brutas superaron los 800.000 y la ganancia neta algo más de 400.000.

Sin embargo, Hacienda le imputa una ganancia patrimonial no justificada de más de 3 millones de euros, incluso cuando el registro mercantil irlandés -que es donde está domiciliada- revela que hay un activo y un pasivo que se equipara, según su testimonio.

«Pero la Agencia Tributaria y la Fiscalía sólo tienen en cuenta lo que les conviene, lo cual es un desatino monumental», ha insistido Rato, que ha relatado cómo la Fiscalía le atribuye el control de una sociedad en Curazao, una isla neerlandesa con uno de los regímenes fiscales más bajos del Caribe.

Pero no han aportado ni una sola prueba ni un solo documento que lo justifique, ha asegurado Rato, que ha añadido que jamás ha viajado a la isla.

Asimismo, ha negado tener cuenta alguna en divisas, como sostiene la Fiscalía, y ha recordado que «tras siete peritajes», algo a lo que seguramente «no se ha sometido a ningún otro español», no se ha podido aportar documentación alguna sobre ello.

A su llegada a la Audiencia Provincial, Rato había asegurado que «muy tranquilo muy tranquilo» no está, y que, dado cómo se ha desarrollado la instrucción, tiene que ser «muy cuidadoso».