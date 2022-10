La entrevista concedida por Rodrigo Rato (Madrid, 1949) a OKDIARIO -la primera tras confirmar el Tribunal Supremo su absolución en la salida a Bolsa de Bankia- analiza también con el ex vicepresidente del Gobierno y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) su opinión respecto al bloqueo de la Justicia en España y las recetas económicas que está aplicando el Gobierno de Pedro Sánchez en un contexto de crisis. Aquí su diagnóstico desde la distancia, tan sosegado como sensible en las advertencias.

PREGUNTA.- Hablando de la Justicia, ¿está dando España ahora mismo una imagen edificante sobre la despolitización del Poder Judicial?

RESPUESTA.- No voy a entrar en cuestiones de ese tipo. No voy a entrar.

P.- Estamos viendo cómo Bruselas está pidiendo despolitizar la Justicia en España, mientras el Gobierno y la oposición no llegan a ningún acuerdo.

R.- Bueno, yo sólo le diré una cosa sobre la politización de la Justicia, que me la dijo un funcionario de prisiones a mí en Soto del Real. Cuando entramos allí una serie de personas, todas salieron justo al cumplir un 25% de su condena. Yo salí casi con el 50%. Estaba delante Luis Bárcenas y otro funcionario, Antonio, el señor Antonio, don Antonio, como se les llama a los funcionarios, por respeto, y está bien que se les llame así. Pues el funcionario me dijo: «Es que te has equivocado de partido».

P.- No podemos olvidarnos de la situación de la economía actual. ¿Exprimir la inflación, recaudar más que nunca y disparar el gasto es una buena receta para hacer frente a la crisis?

R.- Mi experiencia es que los gastos son seguros y la recaudación no. Entonces, en un momento en que el PIB nominal, es decir, el crecimiento de la economía más la inflación, crece al 15% o al 14%, teniendo en cuenta que el PIB es lo que más influencia a la recaudación, pues esos números pueden no ser sostenibles al año siguiente, a los dos años siguientes. En cambio, los gastos sí son sostenibles. Entonces… vamos a ver. Reino Unido nos ha indicado que los mercados han vuelto a juzgar a los países y han tumbado a un primer ministro. No se van a quedar ahí. Los mercados van a empezar a buscar dónde pueden especular y contra quién. Se nos había olvidado que éso sucede porque durante casi 10, ocho años, hemos tenido al Banco Central Europeo comprando todas nuestras emisiones de deuda. Todas las nuestras, las italianas y las de otros muchos. Pero eso ha acabado. Entonces hay que tener mucho cuidado.

Es verdad que nosotros estamos en el euro, eso nos protege. El Banco Central Europeo nos protege un poco, pero ya no nos puede proteger igual. Entonces, en una economía que va bajando de actividad, como parece ser que es indudable, lo estamos viendo todos, pues la recaudación no va a ser la única excepción. En cambio, los gastos… Una vez que tú le das a un sector dinero por el motivo que sea, social, económico, de cualquier tipo, pues ya quitárselo es problemático y en un año electoral es prácticamente imposible. Entonces, a mí me parece que el riesgo de una recaudación mucho más débil en el año 2023 no es un riesgo menor. Y eso, como están los mercados, puede ser peligroso. Pero bueno, hay otras personas ahora que se ocupan de esas cosas.

P.- Ya se habla de recesión…

R.- Bueno, ya el INE nos ha dado un crecimiento, el del tercer trimestre, que es el fetén en España porque es el del turismo, del 0,2%, que puede ser del 0%, del 0,2% o del -0,1%. Es decir, que estás ahí. Las tasas del crecimiento del empleo también se están relativizando, precisamente en ese trimestre. Estamos en la peor crisis energética desde los años 1974, 75, 78… Somos una economía que desde 2005 no crece en términos per cápita reales. Llevamos estancados muchos años. Por tanto, tenemos un problema de crecimiento serio en España, y presupuestario, pues complicado, por lo que le he dicho. Y los mercados han vuelto a la etapa más agresiva. Entonces ahí hay una… No quiero no sonar positivo. Hay otras cosas positivas. Está bajando el precio de la energía. Tenemos 140.000 millones que deberíamos ser capaces de utilizar en la Unión Europea, que suponen una inyección fantástica, una oportunidad probablemente única. Es importante que se utilicen y que se utilicen bien. Estamos dentro de la zona del euro. Hay muchas cosas que nos benefician, pero las circunstancias no son las más fáciles que he visto en mucho tiempo.

P.- Y ¿qué le parece el impuesto a la banca anunciado por el Gobierno?

R.- A mí me parece que los impuestos extraordinarios así… ahora le pongo un impuesto a éste, mañana le pongo un impuesto a aquél… no me parece que sea una manera constructiva de atraer inversión y dar estabilidad. Sobre el tema de los beneficios caídos del cielo, bueno, hay que ser capaz de identificarlos. Es verdad que ahora están muy de moda. Pero por ejemplo, el Banco Central Europeo el jueves pasado ha cambiado las reglas de los bancos porque les ha quitado una parte de financiación de sus créditos, que la tenían no solo barata, sino incluso negativa, les daban dinero por pedirlos, a una situación distinta. Y, por lo tanto, eso va a ir directamente a la línea, a la línea de resultados de los bancos. Yo creo que los impuestos deben ser estables. Y debemos ser conscientes de que tenemos un país en el que los impuestos son progresivos, ya son progresivos. Que haga falta en un momento dado pedir un esfuerzo mayor. Pues no lo sé. Eso los que lo llevan lo entienden, como dicen los sevillanos.

Pero yo creo que todas estas medidas coyunturales pueden tener un efecto inmediato, aparentemente positivo, aunque hay que ver; porque claro, si ahora han cambiado las reglas del Banco Central Europeo, los bancos van a ganar menos, te van a decir es que «estoy ganando menos, por qué te voy a pagar», vas a tener problemas en los tribunales, etcétera. Y después eso tiene consecuencias, porque uno de los mensajes que estás lanzando a la población es «no compre usted acciones de este sector o de aquel porque no va usted a ganar dividendos». Es un juego complicado. Reconozco que las circunstancias son muy difíciles, probablemente las más difíciles que hemos visto en mucho tiempo, pero es un juego complicado y hay que ver cómo se materializa. De momento, no lo hemos visto materializarse, no hemos visto el texto (del impuesto) y esto es como las pólizas de seguros. Tiene usted que leer el texto y las cláusulas.