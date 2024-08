Concepción Cascajosa, la presidenta socialista de RTVE, justifica y avala que la cadena pública contrate a la periodista Silvia Intxaurrondo, codirectora y copresentadora de La Hora de La 1, y le pague el sueldo de 537.000 euros en dos años a través de una sociedad, Sukun Comunicación, lo que le permitiría pagar menos impuestos. Intxaurrondo fue contratada a través de esta empresa en el verano de 2013, cuando la presidenta era Elena Sánchez y Cascajosa era consejera.

Según una contestación de Cascajosa a una pregunta por escrito del grupo parlamentario de Vox, Cascajosa confirma que Inxtaurrondo cobra a través de una sociedad. «RTVE no abona su salario a Silvia Intxaurrondo puesto que no hay un vínculo laboral entre las partes, sino que se abonan a la productora Sukun Comunicación las prestaciones de servicios profesionales contratadas mediante un contrato civil», señala.

A la pregunta de Vox sobre cómo justifica Cascajosa que RTVE pague ese sueldo a través de una sociedad a Intxaurondo, la presidenta interina de la cadena pública contesta que «la productora Sukun Comunicación, S.L., colabora en la producción del programa La hora de La 1 con la aportación de la participación de Silvia Intxaurrondo prestando sus servicios como codirectora y presentadora/conductora del programa, así como las labores promocionales del espacio que CRTVE le requiera. Esta contratación incluye la cesión de los derechos de imagen en su labor como presentadora /conductora. La citada productora ostenta su representación en exclusiva».

De esta forma, avala la presidenta socialista -se dio de baja como afiliada cuando fue elegida en sustitución de Elena Sánchez- la forma en la que RTVE paga el sueldo a Intxaurrondo, que ya cobraba a través de una sociedad cuando trabajaba en Telemadrid.

Este diario publicó que Intxaurrondo cobraba su salario de RTVE a través de una sociedad, Sukun Comunicación, creada exclusivamente para su etapa en la cadena pública. Fuentes internas de RTVE critican que se haya hecho este contrato a una periodista externa mientras otros profesionales de la casa no tienen la oportunidad, y también que se justifique desde la presidencia el pago de su sueldo a través de una sociedad.

«Se escudan en que se trata de un programa de actualidad, no de servicio informativo. Pero se podría haber hecho ese contrato de Intxaurrondo como relación mercantil, no a través de una sociedad. Será legal, pero desde luego no es nada ético», señalan estas fuentes. «Y si esa sociedad sólo está hecha para cobrar este contrato hay muchas dudas de que sea legal por lo que ha dicho Hacienda en varias ocasiones», insisten.

Otras fuentes de RTVE han señalado que el contrato firmado con Intxaurrondo es totalmente legal y permitido por Hacienda. Además de Cascajosa, UGT también salió en defensa de la periodista y de su jugoso contrato.

Como publicó también este diario, el contrato de la periodista le da la potestad de decir todo lo que quiera en directo en el programa, sin que nadie de RTVE pueda decirla nada. Así, en muchas ocasiones defiende los argumentos políticos del Gobierno y ataca a la oposición. Por ejemplo, con la amnistía o con la guerra de Israel y Palestina.