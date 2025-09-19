Parecen Skechers pero estas deportivas de lujo son de Lidl y están tiradas de precio

Entrar en una tienda (en este caso online) y encontrar un chollo que parece sacado de una marca de lujo es, para muchas, una pequeña victoria. Y justo eso es lo que está pasando ahora mismo con las nuevas deportivas de Lidl. A simple vista podrían confundirse con unas zapatillas de gama alta, de esas que ves en escaparates mucho más caros o incluso, las famosas Skechers. Pero lo cierto es que se venden a un precio que sorprende, sobre todo si se compara con lo que ofrecen.

No son unas deportivas cualquiera. A primera vista ya se nota que están pensadas con mimo, con un diseño sencillo pero moderno y materiales que hacen que resulten cómodas desde el primer uso. Lo mejor es que sirven tanto para hacer deporte como para llevarlas en un paseo tranquilo o incluso con un look más informal de diario. Y todo esto sin tener que gastar demasiado: cuestan 12,99 euros, un precio que sorprende para unas zapatillas que cumplen tan bien con lo que se espera de ellas. El fenómeno de Lidl con la moda no es nuevo. La cadena de supermercados ha conseguido que muchos de sus lanzamientos textiles se agoten en cuestión de horas. Y ahora vuelve a hacerlo con este modelo pensado para mujeres que quieren calidad sin pagar cifras desorbitadas. Veamos qué tienen de especial estas deportivas de Lidl y por qué están dando tanto que hablar.

Las deportivas de Lidl que ya se agotan

El primer detalle que llama la atención es su estética. Están disponibles en dos colores básicos pero muy fáciles de combinar: rosa empolvado y negro. El acabado es limpio, sin estampados llamativos, lo que les da ese aire elegante que recuerda a marcas deportivas de alta gama. El corte clásico, junto con su suela blanca y el logo discreto en el lateral, hacen que se adapten tanto a un look deportivo como a uno más casual para el día a día.

Comodidad garantizada en cada paso

Más allá del diseño, lo importante es cómo se sienten al usarlas. Estas zapatillas están fabricadas con un exterior de malla transpirable y un forro interior textil que aporta suavidad y evita rozaduras. La plantilla extraíble, acolchada y pensada para amortiguar cada pisada, convierte caminar o entrenar en una experiencia más ligera. La suela de EVA con inserciones de TPR aporta ligereza y flexibilidad, algo que se agradece en jornadas largas o durante el ejercicio.

Detalles que marcan la diferencia

Un detalle que se agradece es la pequeña tira en la parte de atrás, que hace que ponerlas o quitarlas sea mucho más fácil y rápido. No hay que estar peleándose con los cordones cada vez. Otro punto a favor es que la plantilla se puede sacar, algo muy práctico si quieres lavarla o sustituirla por otra que uses habitualmente. Eso sí, conviene tener en cuenta que no están pensadas para la lluvia ni para días muy húmedos. Funcionan mejor en tiempo seco y en actividades de interior, como una clase de yoga, pilates o simplemente para el día a día.

Un precio que sorprende

Lo que más sorprende al verlas en la estantería es el precio: 12,99 euros. Si se compara con lo que cuesta cualquier modelo parecido en marcas deportivas conocidas, la diferencia es enorme. Por eso mucha gente las está viendo como una buena opción para renovar zapatillas sin gastar demasiado y sin renunciar a un diseño cuidado.

Y no se trata sólo de pagar menos. En este caso hablamos de un calzado que cumple de verdad. A menudo, en el mundo del deporte se paga más por el logo que por lo que ofrecen los materiales. Lidl juega justo en el lado contrario: acerca un modelo cómodo y moderno a un precio al que cualquiera puede llegar. Para muchas mujeres, es la oportunidad de tener unas deportivas prácticas y con estilo sin tener que hacer un gran esfuerzo económico.

Cómo cuidarlas sin complicarse

Lo bueno de estas deportivas es que no necesitan grandes cuidados. No hace falta meterlas en la lavadora ni en la secadora, de hecho es mejor no hacerlo. Con un simple paño húmedo quedan limpias y listas para seguir usándolas. Después, dejarlas secar a temperatura ambiente y listo. Son detalles sencillos, pero si se hacen de manera habitual, ayudan a que las zapatillas aguanten más tiempo como nuevas.

En definitiva, pocas veces se encuentra un calzado así por 12,99 euros. Tienen buena pinta, resultan cómodas y encima combinan con casi todo. Por eso no sorprende que estén llamando tanto la atención. Al final, Lidl repite la jugada de otros lanzamientos: un producto que parece de marca cara pero que se vende a precio de ganga. Lo normal es que se agoten rápido, así que quien las quiera tendrá que darse prisa y hacerse con ellas, en su bazar online.