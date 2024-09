José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, ha asegurado este miércoles que las grandes plataformas como Instagram, Facebook o LinkedIn monetizan la información que obtienen de sus usuarios, algo que ha calificado como una expropiación de los datos que afecta a países y personas. Así lo ha aseverado el directivo durante su intervención en un acto del Club Siglo XXI al que ha acudido OKDIARIO.

Así, el directivo ha asegurado que «no vemos» el «mundo de los datos», un mercado en auge que pasa desapercibido. «El 79% de los datos que dejamos en Instagram los comparte con terceras partes y los monetiza», ha desvelado Pallete.

«Venden nuestros datos porque sacan dinero con ellos para podernos perfilar mejor. Esto también ocurre en el 57% [de los datos] de Facebook y en el 50% en LinkedIn», ha advertido el presidente de Telefónica. «Es decir, hay un mercado de datos», ha insistido.

Pallete y el negocio de Instagram

Por tanto, Pallete se ha mostrado preocupado por el uso de los datos que hacen las grandes plataformas como Instagram: «Lo que pasa es que, como nos dan una red social, un buscador o una plataforma de vídeo, pues consideramos que vale más eso que lo que proporcionamos».

«Jamás toleraríamos que los carteros leyeran nuestras cartas. Pero cuando decimos acepto una plataforma de correo electrónico, estamos aceptando que lo haga una inteligencia artificial», advierte Pallete.

Sin embargo, el directivo ha advertido que esa información que el usuario regala es más importante de lo que cree: «No sabemos lo que vale lo que proporcionamos. Jamás toleraríamos que los carteros leyeran nuestras cartas. Pero cuando decimos acepto una plataforma de correo electrónico, estamos aceptando que lean nuestros correos. Y no es que haya una persona leyéndolos, es que la inteligencia artificial lo hace para conocernos mejor y para marcar pautas».

Por tanto, el presidente de Telefónica ha pedido a todos los usuarios que tomen conciencia de lo que dan a las plataformas a cambio de su uso: «Aceptamos cosas en el mundo digital que no aceptaríamos porque básicamente no sabemos lo que valen nuestros datos. Trabajamos para que otros se hagan ricos porque no sabemos lo que vale nuestro trabajo». «Mi tesis es que estamos en vasallaje o en esclavitud digital», ha sentenciado.

Por último, el economista ha asegurado que «las grandes plataformas mundiales» están realizando una «labor de expropiar los datos de los individuos y de los países», poniendo en juego, incluso, la soberanía: «Empiezan a aparecer las plataformas digitales como actores mundiales, como actores de la globalización que muchas veces actúan con soberanía supranacional, tienen su propia soberanía».

Crecimiento tecnológico

Preguntado por OKDIARIO, Pallete ha asegurado que el crecimiento del sector tecnológico está rodeado de incertidumbre: «Los múltiplos a los que cotizan estas compañías llevan implícitos unos crecimientos a perpetuidad muy altos y es muy difícil saber en la actualidad si se van a dar o no».

Sin embargo, el presidente de Telefónica ha insistido en que las condiciones que mantienen estas empresas son diferentes a las suyas: «Necesitamos que las reglas del juego sean las mismas para todos. Nosotros no estamos abogando por regular intensivamente a estas empresas, eso no nos corresponde a nosotros. Lo que sí que estamos pidiendo son las mismas reglas, mismos servicios, mismas obligaciones».

Para ejemplificarlo, el directivo se ha referido al caso de «las plataformas de video». «Cuando uno pregunta cuál es la cuota de mercado de televisión de pago en España, parece que Telefónica es líder. Pero, sin embargo, cuando uno pregunta cuál es la cuota de mercado de alguna de las plataformas de televisión de contenidos en streaming, la contestación es no lo medimos porque no tenemos los datos. Entonces, yo le puedo decir que Telefónica no es líder en televisión de pago en España, lo es alguna de estas plataformas y, por lo tanto, lo que creo que está mal es la definición de mercados relevantes», ha defendido.

«Creo que ha llegado el momento de que a todos nos apliquen las mismas reglas. Yo no quiero que regulen a otros. Eso que lo decida quien lo tenga que decidir. Lo que sí que creo es que los motivos por los que yo estoy regulado se han quedado obsoletos», ha lamentado. «No tengo por qué competir con una mano atada a la espalda. Ya no soy el incumbente, ya no soy el líder».