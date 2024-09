José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, ha asegurado este miércoles que la compañía saudí STC no se ha puesto en contacto con la empresa para solicitar un cargo dentro del consejo de administración tras adquirir el 4,9% de la empresa española mientras espera autorización gubernamental para llegar al 10%. Así lo ha aseverado el directivo durante su intervención en un acto del Club Siglo XXI al que ha acudido OKDIARIO.

«STC no ha manifestado nada desde que el año pasado, justo por estas fechas, el 5 de septiembre», ha desvelado el presidente de Telefónica. Pallete ha afirmado que la última noticia que ha tenido proveniente de la compañía saudí ha sido su entrada en el capital social de la teleco española: «Nos comunicó que tenía el 4,9% y opciones para adquirir un 5% adicional».

Sin embargo, el directivo ha asegurado que a la española no le consta que STC haya seguido adelante con sus planes inversores: «No somos conscientes de que hayan registrado la petición».

STC en el consejo de Telefónica

«Eso requiere autorización del Gobierno y, desde entonces, hasta la fecha, no han manifestado ni han pedido nada nuevo», ha reiterado Pallete. «En cualquier caso, hasta que no tengan la pertinente autorización del Gobierno, no lo pueden hacer» ha explicado. «No tengo noticias que dar en ese sentido», ha sentenciado.

En septiembre, cuando STC anunció su voluntad de invertir en la operadora, aceptaba una única silla para no molestar a otros accionistas como el grupo La Caixa.

En ese momento, todo el capital de Telefónica era privado y el Estado no participaba de él. Pero ahora, con la presencia pública, fuentes de OKDIARIO han asegurado que la saudí quiere tener un mayor peso en la gestión de la compañía, de ahí que contemple pedir un segundo asiento.

El asalto del Gobierno a Telefónica se produjo como respuesta, precisamente, a la entrada de STC para no tener que negarle la autorización preceptiva, algo que sentaría muy mal en Arabia Saudí, uno de los principales clientes de buques de guerra españoles.

En cambio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió comprar un porcentaje similar mediante la SEPI, instigado por el afán nacionalizador de su socio Sumar.

Como adelantó en noviembre OKDIARIO, entonces el Ejecutivo quería tener un asiento en el consejo para igualar a STC, lo que le obligó a elevar sus compras desde el 5% planteado inicialmente hasta el 10%. Más tarde, las fuentes consultadas por este periódico aseguraron que la empresa saudí se planteaba responder a esta jugada solicitando otro representante.

