OUIGO invita a descubrir la otra cara de Málaga y Córdoba en asiento XL la escapada perfecta entre semana desde Madrid

Con la llegada del otoño, el encanto más tranquilo de Málaga y Córdoba sale a relucir: cultura inigualable, gastronomía diversa y planes sin aglomeraciones que invitan a disfrutar sin prisas de sus rincones. Así, OUIGO, la compañía ferroviaria de alta velocidad, se propone inspirar a sus viajeros a descubrir esta otra cara del sur con una propuesta tan cómoda como irresistible: billetes para todos los bolsillos y una bebida de cortesía de lunes a jueves entre el 17 de noviembre y 11 de diciembre para aquellos que disfruten del viaje en asiento XL, asientos un 33% más grande que los asientos estándar. La mejor manera de empezar bien el viaje.

Málaga: arte, gastronomía y buena temperatura

Mientras el ritmo de la capital se acelera antes de las fiestas navideñas, Málaga mantiene su esencia pausada, luminosa y acogedora. Con temperaturas cercanas a los 25 grados, la capital de la Costa del Sol se consolida como uno de los destinos más cálidos de España también en otoño. Sin las multitudes del verano, los viajeros pueden recorrer los museos Picasso, Thyssen o Pompidou sin colas, perderse por el Soho y sus murales de arte urbano o disfrutar de su gastronomía a orillas del puerto.

Los chiringuitos abiertos todo el año y los atardeceres frente al mar ofrecen una experiencia de la que resulta difícil despedirse. De hecho, cada vez son más los «forasteros» que aprovechan el teletrabajo para escaparse a la costa malagueña entre semana y combinar unos días de trabajo con otros de descanso o vacaciones, como el esperado Puente de Diciembre.

Córdoba: historia, cultura y calma a otro ritmo

A poco más de dos horas de Madrid, Córdoba despliega su riqueza patrimonial sin el bullicio propio de los meses de verano. Recorrer la Mezquita o el Alcázar entre semana permite disfrutar de su historia y arquitectura con otra mirada más tranquila, aunque igual de sorprendente.

Durante estos últimos meses del año, los patios cordobeses se abren al público con una decoración e iluminación especial, ofreciendo una experiencia única donde tradición y calma se fusionan: cultura viva, gastronomía local y una agenda llena de planes, desde exposiciones hasta paseos por el Guadalquivir, que hacen de este el destino perfecto para quienes buscan inspiración y desconexión en estas fechas previas a las celebraciones navideñas.

Con OUIGO, la experiencia empieza en el propio viaje

Durante estas últimas semanas del año, viajar con OUIGO es también una forma de saborear el camino. Así, del 17 de noviembre al 11 de diciembre, los viajeros entre Málaga, Córdoba y Madrid que elijan asiento XL o la tarifa OUIGO FULL para sus viajes entre semana podrán disfrutar de una bebida gratuita en el OUIBAR. Sin duda, la excusa perfecta para cambiar la rutina, emprender un nuevo rumbo y disfrutar del trayecto con más espacio, calma y comodidad.