La cotización de oro se está acercando poco a poco a la cota de los 5.000 dólares por onza, una barrera psicológica que puede estar a punto de sobrepasar tras una de las rachas alcistas más importantes de la historia. Hace apenas tres días, el metal dorado superó los 4.700 dólares por primera vez. Ahora, se encuentra ya por encima de los 4.900 dólares.

El oro tardó cerca de dos años en pasar de los 2.000 dólares por onza hasta los 3.000 dólares, desde mayo de 2023 hasta marzo de 2025. Ahora, los últimos 1.000 dólares, hasta los 4.000, se recorrieron en apenas siete meses, consiguiéndose en octubre de 2025.

De alcanzar los 5.000 dólares pronto, el metal dorado tan sólo habría necesitado tres meses para recorrer otros 1.000 dólares en su cotización, unas diferencias que van disminuyendo con un crecimiento exponencial cada vez más llamativo.

Las tensiones generadas entre la Unión Europea (UE) y EEUU a raíz del conflicto por Groenlandia inducen temor en los inversores. Donald Trump ha amenazado a Francia con aranceles del 200% a su vino y ha realizado advertencias similares a países como Finlandia.

En ese contexto, el miedo a que se desate una guerra comercial entre ambos bloques, las compras de oro de los bancos centrales y las perspectivas de nuevos recortes de tipos de la Reserva Federal, están impulsando la cotización del oro hasta un máximo histórico intradía de 4.949,35 dólares, con una subida superior al 2,15% respecto del último cierre.

Así, en el último año, la cotización de esta materia prima se ha acrecentado en un sorprendente 79,46%. Los crecimientos trimestrales están siendo cercanos al 20% y la velocidad va en aumento. De hecho la onza de oro casi ha doblado su valor desde mediados de agosto de 2024, cuando superó por primera vez los 2.500 dólares.

El oro roza los 5.000 dólares

En este sentido, Kathleen Brooks, analista de XTB UK, apunta que, si bien es aún pronto y Estados Unidos sigue siendo fundamental para los mercados financieros, distintos factores sugieren que la era del rendimiento superior estadounidense «ha terminado», añadiendo que «las ambiciones de Trump no están ayudando a mejorar la confianza».

De su lado, esta semana se hacía público el plan del Banco Nacional de Polonia de incrementar en más de un 27%, unas 150 toneladas, sus reservas de oro, con el objetivo de alcanzar las 700 toneladas del metal, lo que convertirá al país centroeuropeo en uno de los diez con una mayor cantidad de oro acumulado en sus cámaras acorazadas.