La novedad de maquillaje de Mercadona que ya están agotando las profesionales: «No exagero»

El mundo del maquillaje no para de sorprendernos, pero a veces son los productos más simples los que se llevan todo el protagonismo. Mercadona lo ha vuelto a hacer con su nuevo neceser de Deliplus, un accesorio que, en palabras de las profesionales, es tan práctico que parece imprescindible. Su diseño funcional, versatilidad y precio competitivo han causado furor, tanto que las maquilladoras no tardaron en viralizarlo. Si aún no lo conoces, prepárate para descubrir por qué está siendo el nuevo objeto de deseo, que además tiene un precio que no te vas a creer. La novedad de maquillaje de Mercadona que ya se agota en todas sus tiendas.

Cuando se trata de comprar un neceser, buscamos siempre aquellos que sean funcionales y tengan las medidas necesarias para que nos quepa de todo. Y eso es precisamente lo que ofrece Mercadona, con un neceser que no sólo destaca por sus características o precio, sino que además su diseño y color hacen que se posiciones entre los accesorios más top que podemos comprar actualmente dentro del mundo de la cosmética. Por este motivo, no es casualidad que esta joya organizativa haya llegado a manos de maquilladoras profesionales como @elenabeneyto, quien lo mostró en su cuenta de Instagram y despertó el interés de miles. En su video, la experta destaca que no sólo es ideal para guardar productos de maquillaje, sino también para otros esenciales del día a día. El resultado es un accesorio que equilibra estilo y funcionalidad, algo que no pasa desapercibido entre las amantes del orden.

Las redes sociales están siendo testigos del impacto de este neceser. Comentarios como «es justo lo que necesitaba» o «nunca había visto algo tan útil por este precio» reflejan su acogida entre consumidoras que buscan calidad sin gastar de más.

La novedad de maquillaje de Mercadona que ya se agota

El secreto del éxito de este neceser de Mercadona radica en su diseño. Compacto pero sorprendentemente espacioso, está dividido en dos compartimentos principales. El primero está pensado para artículos más grandes, como bases de maquillaje o cremas, mientras que el segundo incluye prácticas correas que mantienen en su lugar brochas u objetos pequeños. Por si esto fuera poco, incorpora un bolsillo adicional, perfecto para guardar esos productos que siempre necesitamos tener a mano.

Este diseño no sólo lo hace útil para organizar productos de maquillaje. Tal como subraya @elenabeneyto, también es ideal para otros accesorios personales, desde cepillos de dientes hasta geles de baño. Su capacidad de adaptarse a diferentes usos lo convierte en un verdadero aliado para la rutina diaria.

La maquilladora no lo dice, pero en su vídeo al mostrar todos esos bolsillos podemos comprobar que es muy grande. En concreto, y si lo cerramos por completo, tenemos un neceser que tiene unas medidas de 300 mm por 260 mm y lo mejor de todo, a un precio que no te vas a creer porque cuesta tan sólo 14 euros.

Ideal para viajes y el día a día

Viajar con productos bien organizados puede ser todo un reto, pero este neceser soluciona ese problema de una vez por todas. Gracias a su tamaño compacto, cabe perfectamente en cualquier maleta sin ocupar demasiado espacio. Además, incluye una correa externa que permite colgarlo, una función que se agradece especialmente en baños pequeños o durante desplazamientos.

La facilidad de acceso que proporciona también es clave para su popularidad. Durante los viajes o incluso en el uso diario, tener todo a mano y bien organizado es una ventaja que las consumidoras valoran enormemente. No es de extrañar que quienes lo prueban lo recomienden sin dudar.

Un toque cercano que enamora

Aunque el diseño y la funcionalidad son importantes, el carácter humorístico que @elenabeneyto aporta en su reseña también ha contribuido al éxito del producto. En su video, la maquilladora bromea diciendo que este neceser es tan bueno que hasta podrías pedirle un abrazo si tienes un mal día. Este toque personal conecta con el público, haciendo que el producto no solo sea útil, sino también simpático y cercano.

El neceser que todo el mundo quiere

Si algo queda claro, es que Mercadona ha dado en el clavo con este neceser de Deliplus. Su precio asequible de sólo 14 euros, combinado con un diseño tan versátil como funcional, lo convierte en una elección inteligente para cualquiera que busque mejorar la organización de sus productos de belleza y accesorios personales. Además, su utilidad para viajes lo hace indispensable para quienes están siempre en movimiento.

En resumen, este neceser no es sólo una moda pasajera, sino una solución práctica que promete mantenerse en los tocadores y maletas por mucho tiempo. Si todavía no has conseguido el tuyo, no te sorprendas si lo ves agotado: las profesionales ya lo tienen en su radar, y el público en general no tardará en seguir su ejemplo.