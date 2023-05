No hagas esto con tu banco estos días: la advertencia que tienes que seguir

Vivimos en una época muy moderna en la que podemos realizar prácticamente todo tipo de movimientos bancarios desde el móvil o desde el ordenador, sin tener que visitar una oficina bancaria ni tener que llamar por teléfono para hacer la gestión, a no ser que necesites pedir ayuda para hacerla. Te contamos la advertencia que debes tener en cuenta si realizas esta gestión en tu banco en determinados días… ¡toma nota!.

Estos son los días no recomendados para hacer transferencias bancarias

A pesar de todos los avances tecnológicos, las transferencias bancarias siguen sin ser inmediatas, salvo que se trate de dos usuarios que tienen la cuenta en el mismo banco, o de que pagues un extra para que ese dinero llegue a su destinatario de forma inmediata. Cuando tu caso no es uno de los dos anteriores, lo más habitual es que cuando haces una transferencia esté en la cuenta de destino al día siguiente, pero realmente es algo que depende de factores como los bancos de las cuentas o el día y la hora a la que realices la gestión.

Cuando tienes que hacer una transferencia es muy importante que tengas en cuenta que hay determinados días en los que va a tardar más de lo habitual en llegar, lo que puede ser un problema especialmente cuando se trata de un pago o de cualquier otro envío que requiere de un plazo, ya que podrías superar la fecha límite. Una transferencia hecha un lunes no tardará lo mismo en llegar que otra que se hace un viernes, un fin de semana o un festivo, siendo estos últimos casos más lentos, por lo que son los días no recomendados para hacer transferencias bancarias.

Cualquier transferencia realizada en un día no laborable no se ejecutará hasta el siguiente día laborable, por lo que será como si la hubieras hecho el día en el que se realmente se haga y no el día en el que diste la orden. Por poner un ejemplo, si haces una transferencia un sábado, domingo o festivo, como en los tres casos son no laborables, la orden no se ejecutará hasta el lunes, por lo que no llegará a su destino hasta el martes (si en ese caso tarda únicamente un día).

Lo mismo sucede si la haces un viernes, ya que al recibirla tampoco suelen recibirse en fines de semana o festivos, con la excepción de algunos bancos que si ingresan ese dinero los sábados. Al hacer una transferencia un viernes, por norma general no llegará a su destino como mínimo hasta el siguiente día laborable, salvo la ya mencionada excepción. Esto es muy importante tenerlo en cuenta ya que el dinero no se va a recibir probablemente hasta varios días después de haber dado la orden.

Es muy importante también tener en cuenta las fechas festivas en las que los bancos no operan, y por lo tanto la orden no se ejecutará hasta el siguiente día hábil, como son Viernes Santo, Lunes de Pascua, Día del Trabajador, Día de Navidad y 26 de diciembre.