No esperes al Black Friday: Alcampo tiene la nintendo Switch tirada de precio

Si eres un fan de los videojuegos y estás buscando una consola versátil, potente y divertida, no puedes dejar pasar esta oportunidad. Alcampo tiene la Nintendo Switch a un precio increíble. Se trata de una oferta limitada que adelanta de alguna manera la próxima celebración del Black Friday, así que no lo dudes y aprovecha esta ganga antes de que se agote.

Alcampo tiene la nintendo Switch tirada de precio

La Nintendo Switch es una consola única en el mercado, ya que combina las ventajas de una consola doméstica y una portátil. De este modo, gracias a Nintendo, puedes jugar en tu televisor con la base que conecta la consola, o llevártela donde quieras y seguir la partida en su pantalla de alta definición de 6,2 pulgadas. Además, los mandos (joy-con) se separan de la consola y te permiten jugar de diferentes formas: con un mando en cada mano, con los dos mandos unidos, o con un mando para cada jugador.

La Nintendo Switch que ofrece Alcampo es la nueva versión de 2019, que tiene una batería de mayor duración que el modelo original. Podrás disfrutar de hasta 6,5 horas de juego sin tener que recargar la consola, gracias a su batería de litio de 13,6 Wh. Además, la consola tiene una memoria interna de 32 GB, ampliable con tarjetas microSD de hasta 2 TB, y cuenta con conexión Wi-Fi, Bluetooth y HDMI.

Y si deseas jugar a los videojuegos más variados, Nintendo Switch te da acceso a un catálogo de juegos impresionante, con títulos exclusivos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Animal Crossing: New Horizons o Pokémon Espada y Escudo. También podrás jugar a juegos multiplataforma como Fortnite, Minecraft o FIFA 21. Y si te suscribes al servicio Nintendo Switch Online, podrás jugar online con otros jugadores, acceder a juegos clásicos de NES y SNES, y guardar tus partidas en la nube.

No lo pienses más y hazte con la Nintendo Switch al mejor precio en Alcampo. Es una oportunidad única para conseguir una consola que te ofrece diversión sin límites solo ahora por 299,90 euros. Recuerda que la oferta es ahora antes de que llegue el Black Friday de modo que posiblemente se agotará en poco días o antes de que llegue dicha celebración. Puedes comprarla online en la web de Alcampo o en tu tienda más cercana. No esperes al Black Friday: Alcampo tiene la Nintendo Switch tirada de precio así que no la dejes escapar.