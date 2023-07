Te estás cargando tu Nintendo Switch: deja de hacer este gesto tan popular

La Nintendo Switch es una de las videoconsolas más populares del mercado. Si tú también la tienes, seguro que en más de una ocasión has soplado los cartuchos. Es un «truco» que aprendimos con la Game Boy y que desde entonces todo el mundo repite con los juegos con cartuchos.

Después de hacerlo, parece que el juego vuelve a funcionar con normalidad, aunque realmente no es así. A través de Twitter, Nintendo ha avisado que el truco de soplar el cartucho no solo no funciona, sino que puede estropear los juegos, e incluso la propia consola.

Soplar lo cartuchos no funciona en la Nintendo Switch

En los 90 fue una costumbre muy arraigada, hasta el punto de que la propia Nintendo la mostró en varios anuncios. En ellos, se soplaban los cartuchos y, como por arte de magia, el juego volvía a funcionar. Pero en realidad nunca fue así, y la compañía ya incluía en los anuncios mensajes de advertencia sobre esta práctica.

Sin embargo, al verlo en televisión todos pensamos que soplar era una buena idea para limpiar el polvo acumulado en los cartuchos. Pero con este gesto solo se consigue lo contrario a lo que se pretende, ya que la propia fricción y la humedad de la saliva terminan dañando los cartuchos con el paso del tiempo.

Sin embargo, hay quienes siguen repitiendo este gesto. Son muchas las personas que continúan soplando incluso los cartuchos modernos de Nintendo Switch. Pero es algo que no se debe hacer por el bien de los juegos y de la propia consola.

En un hilo de Twitter, recogido por ‘Automaton-media’, Nintendo ha lanzado la siguiente advertencia: «Dentro de las ranuras, hay contactores que leen las tarjetas de juego. Si intenta limpiar esta área con un hisopo de algodón o inserta una tarjeta de juego dañada, posiblemente podría dañar el lector de tarjetas. No toque el interior de la ranura para tarjeta de juego. Si entra polvo en la ranura de la tarjeta de juego, use una aspiradora para limpiarla. No sople dentro de ella. La saliva puede adherirse a los contactores y causar oxidación o corrosión».

Por lo tanto, si tienes una Nintendo Switch y por alguna razón el juego no funciona, no soples. No solo no conseguirás que funcione, sino que además estarás acortando la vida útil de la consola. ¡Ten mucho cuidado con este gesto!