El productor de ‘Super Mario Bros’ niega el rumor sobre una película de ‘Zelda’

Hace una semana surgieron fuertes rumores de que Nintendo estaría negociando con Universal Pictures e Illumination Studios, una nueva adaptación de uno de sus más icónicos personajes del mundo de las consolas: la historia de Zelda y su héroe Link. Sin embargo, las ilusiones se han visto opacadas por las últimas declaraciones de uno de los productores de la película del fontanero, quien ha asegurado no tener ni idea de donde han surgido esos rumores.

“No sé de dónde salió eso”, le comentaba Chris Melandri al medio The Wrap en el Festival Internacional de Animación de Annecy. Entonces ¿lo que tanto prometía hace una semana era sólo humo? Puede ser que las conversaciones no estuviesen tan avanzadas, pero si Nintendo se encuentra en plena negociación para estipular cuánto valen los derechos de explotación de su franquicia es normal que ninguna de las partes confirme ni desmiente nada:

“Quiero decir que puedo entender cómo la gente supondría todo tipo de cosas porque, obviamente, hemos tenido una gran experiencia trabajando juntos. Mi relación con Nintendo ahora incluye estar en su junta directiva, así que entiendo cómo la gente puede suponer estas cosas. Pero en términos de detalles, eso es algo de lo que he estado escuchando muchos informes”. Para Melandri, las reuniones de las que se hacían eco medios como Variety, siempremente tenían que ver con la evolución del trabajo entre Nintendo e Illumination.

La secuela del filme de Super Mario Bros no está confirmada, pero resulta imposible tan siquiera imaginar que la segunda película de animación más taquillera de la historia, sólo por detrás de Frozen 2. Del mismo modo que no parece que la empresa nipona no vaya a seguir explotando a sus personajes, creando su propio universo cinematográfico. El propio Chris Pratt, quien le pone su voz al protagonista, no quiso hablar de una segunda parte hasta que se resolviese la huelga de guionistas.

La saga de Zelda debutó en 1987 conformando algunos de los mejores títulos de la historia de los videojuegos. Actualmente vive una nueva época dorada con sus dos últimas entregas, The legend of Zelda Breath of the wild y Tears of kingdom. En los primeros días de venta, Tears of Kingdom vendió 10 millones de copias en todo el mundo. Un aliciente perfecto que desmuestra que la marca tiene una fanbase tan potente como para conseguir otro taquillazo.