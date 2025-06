Ni Carte D’Or ni Lidl: estos son los mejores helados infantiles del mercado español este verano, según la OCU

Suben las temperaturas y con eso el gusto por un chocolate caliente cambia al helado. Frío, cremoso, de muchos sabores y perfecto para esos días de sol. Los niños lo piden a todas horas y tenerlo en casa no sólo es una solución más económica, también una forma rápida de contentarles.

Con la cantidad de marcas que hay en el mercado, elegir un buen helado se convierte en un reto. Tarrinas grandes, sabores nuevos cada verano y precios que no siempre dicen mucho sobre la calidad. Por eso, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado un ranking con los mejores helados de tarrina. Y ojo, algunos de los más recomendables vienen de marcas blancas.

Los mejores helados de tarrina según la OCU

La gran ganadora de este año es la tarrina de vainilla de Häagen-Dazs, que se lleva el oro con una puntuación de 83 sobre 100. No es barata (7,27 € por envase), pero la calidad lo justifica.

Le sigue muy de cerca el Häagen-Dazs Belgian Chocolate, que alcanza los 82 puntos. Si prefieres algo más asequible sin renunciar a una buena experiencia, destaca la opción de supermercado Carrefour Sensation con pepitas de chocolate belga, con 71 puntos y un precio de 2,65 €.

El Salted Caramel de Häagen-Dazs entra también en el top con una valoración de 67. Le siguen Carte d’Or Vainilla de Madagascar, con 59 puntos; Eroski Chocolate con virutas, con 55; El Corte Inglés Caramelo Salado, con 53; Hacendado Salted Caramel, con 52; Bon Gelati Bourbon Vainilla (Lidl), con 51; y Carte d’Or Chocolate con virutas, con 50.

Estos son los peores helados según la OCU

Pero claro, no todo lo que hay en el congelador del súper merece estar en tu carro de la compra. Según la OCU, algunos helados no alcanzan ni el aprobado. Y no se trata sólo de sabor, sino de su composición, calidad nutricional y uso de aditivos.

Los que sacan peor nota este año son, entre otros, el helado de vainilla de Eroski y el de chocolate con trozos de Alipende (Ahorramás), ambos con 49 puntos. El Salted Caramel de Gelatelli (Lidl) llega a 45 puntos pese a su presentación «premium».

Otros productos que no convencen son los helados de vainilla y chocolate con escamas de El Corte Inglés, o los de marca IFA Eliges, que no superan los 44 puntos.

Muchos de estos helados «malos» tienen precios similares a otros mejor valorados. Es decir, puedes estar pagando lo mismo por un producto de poca calidad, cuando por unos céntimos más podrías llevarte algo realmente bueno.

¿Qué factores toma en cuenta la OCU para determinar la calidad de un helado?

La OCU ha analizado en el laboratorio lo que hay dentro de cada tarrina y estos son los factores clave que considera:

Contenido de azúcar : idealmente, menos de 20 gramos por cada 100.

: idealmente, menos de 20 gramos por cada 100. Grasas saturadas : se penalizan los excesos, ya que influyen directamente en la salud cardiovascular.

: se penalizan los excesos, ya que influyen directamente en la salud cardiovascular. Aditivos : cuantos menos, mejor.

: cuantos menos, mejor. Calidad de los ingredientes : se analiza el tipo de grasa (láctea, vegetal, de coco…) y si la receta contiene elementos frescos o de baja calidad.

: se analiza el tipo de grasa (láctea, vegetal, de coco…) y si la receta contiene elementos frescos o de baja calidad. NutriScore: debe tener una calificación de C o superior para ser considerado aceptable.

Por otro lado, también se ha tenido en cuenta la proporción de aire en el helado (más aire, menos producto real), la presencia de cristales de hielo (que indican una mala conservación) y si la textura final es la que debe tener un helado bueno.