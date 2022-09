Las New Balance rebajadas del Decathlon que se venden como churros por su descuento

Las zapatillas deportivas son el tipo de calzado más vendido en todo el mundo, un clásico que es para mucho más que para practicar deporte, ya que millones de personas las utilizan también para otro tipo de situaciones, tanto para salir a pasear como para ir a trabajar. Hoy te mostramos unas zapatillas de New Balance que se están vendiendo como churros en Decathlon gracias a un descuentazo alucinante… ¡corre que vuelan!.

New Balance es una de las firmas deportivas más conocidas a nivel internacional, fundada en el año 1906 en Boston (Estados Unidos) y con un gran prestigio tanto en ropa deportiva como en calzado, tanto para practicar deporte como para llevar un estilo sport en cualquier momento. En Decathlon puedes encontrar muchos artículos de New Balance, siempre a buen precio y mucho más atractivos sin duda cuando tienen descuento.

Las zapatillas running New Balance que tienen descuentazo en Decathlon

Se trata de las Zapatillas running New Balance More V3 Hombre azul naranja, un calzado deportivo de calidad que se diseñó específicamente para la práctica del running y que ofrece las mejores prestaciones, siendo ideal además para salir a pasear o simplemente pare llevar un outfit deportivo. Actualmente tienen un súper 23% de descuento en Decathlon que deja su precio final en 114,99€, un chollazo que no puedes dejar pasar.

Estas zapatillas running New Balance son ideales para corredores neutros que busquen comodidad y amortiguación en todo tipo de distancias, ambas logradas de forma óptima gracias a la tecnología FRESH FOAM X OVERSIZE, la cual cuenta con estructuras geométricas alveoladas microperforadas. Se logra la máxima comodidad en cada pisada gracias al empeine, que está compuesto de mesh transpirable y termosellado.

Las deportivas cuentan en la parte del talón con un refuerzo que aporta una sujeción excelente, y la suela está equipada con goma reforzada con carbono, lo que garantiza la mayor resistencia. Con cierre de cordones, su diseño combina el azul con el naranja y deja un resultado atractivo y con mucho estilo. Están disponibles en las tallas de la 40 a la 47, y cada zapatilla tiene un peso de 310 g.

Si buscas un calzado cómodo con el que salir a correr con las mayores garantías de comodidad, seguridad y amortiguación, sin duda estas zapatillas running New Balance serán todo un puntazo, y con el descuento que tienen merecen, y mucho, la pena. Es importante que tengas en cuenta que no se recomiendan para la práctica de deportes de pelota o de balón.