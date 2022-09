Exitazo con las New Balance blancas del Decathlon: 30 euros de descuento

El calzado deportivo se ha convertido en un ‘must’ de nuestra vestimenta diaria. Poco importa si estamos en verano, en otoño o invierno. Las deportivas nunca faltan entre el calzado esencial que incluso llegamos a ponernos cada día y en el caso de estar buscando nuevas zapatillas para llevar este otoño, nada como elegir el modelo de New Balance que está arrasando en la tienda deportiva por excelencia. Unas zapatillas blancas de New Balance que son un exitazo en Decathlon gracias a su diseño y también, a contar con 30 euros de descuento.

Las New Balance ideales de Decathlon

Entre las muchas marcas presentes en Decathlon, y también de las que tienen mayor éxito en esta tienda, tenemos que mencionar a New Balance que con los años, se ha convertido en una firma imprescindible en lo que respecta a calzado deportivo de calidad pero también con diseños espectaculares que encima combinan con todo.

Es el caso precisamente del modelo que ahora está arrasando en Decathlon: las zapatillas New Balance WW1880. Un modelo de calzado que combina el color blanco de base con matices de gris para un resultado elegante de modo que seguro que no las vas a querer dejar escapar.

Con este modelo, diseñadas para llevar a diario, no tendrás problema a la hora de combinarlas. Puedes llevarlas perfectamente con unos tejanos o unos leggings más deportivos, pero también nos van a quedar bien si las combinamos con un vestido de estilo midi o largo o una falda de estilo ‘denim’ tal y como marcan las últimas tendencias.

El modelo de New Balance que es todo un éxito en ventas cuenta además con una suela reforzada para que puedas evitar los resbalones. De este modo no importa si pisas asfalto mojado (algo bastante habitual en otoño) porque no vas a resbalar. El diseño interior cuenta además con entresuela ‘fresh foam’ tal y como se indica en uno de los lados, que garantiza una pisada mucho más ligera y que sean mucho más cómodas y con ello, que les puedas sacar partido durante todo el día y llevarlas durante horas sin que te molesten.

¿A qué esperas para hacerte con las zapatillas New Balance más deseadas de la temporada? Normalmente tienen un precio que roza los 100 euros, pero gracias a Decathlon (disponibles en sus tiendas y página web) las podemos conseguir ahora a un precio de 69,99 euros (tallas entre el número 36 y 42).