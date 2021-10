Las acciones de Naturgy caen más de un 4% en Bolsa, descensos que convierten a la gasista en el peor valor del Ibex 35 en la sesión de este viernes, al corregir la euforia bursátil del jueves, cuando se conoció el resultado de la OPA del fondo australiano IFM, tendrá un 10,83% del capital, la mitad de la aspiración inicial, que era obtener un 22,7% del capital o al menos un porcentaje que le permitiera designar dos consejeros.

Exactamente, los títulos de Naturgy ceden un 4,71%, hasta los 22,88 euros, tras cerrar la jornada anterior con una subida del 4,62%. De esta forma, el precio se mantiene todavía por encima de los 22,07 euros que pagará IFM por las 105.021.887 acciones que ha adquirido y que le valdrán para ser cuarto accionista de la compañía tras Criteria Caixa y los fondos CVC y GIP (20%).

Las subidas en Bolsa que el jueves registró Naturgy sorprendió al mercado, ya que la mayoría de analistas esperaba caídas en la gasista una vez que concluyera la oferta, al entender que “la cotización ha estado sostenida” por este proceso. El tramo final de la OPA ha coincidido con un momento convulso para el conjunto del sector debido a la aprobación del Gobierno de un paquete de medidas cuyo objetivo es abaratar el recibo de la luz pero que ataca los resultados de las eléctricas.

IFM se había propuesto adquirir un máximo del 22,69% del capital de la compañía energética y había condicionado la validez de la oferta a lograr un mínimo del 17%. No obstante, posteriormente rebajó al 10% el umbral para invalidar la operación sobre la compañía controlada por Criteria Caixa. Con este resultado, el fondo-liderado en España por Jaime Siles- tendrá que cambiar sus planes iniciales de exigir dos puestos en el consejo de Naturgy. El consejo de la gasista ya comunicó que no acudiría a la OPA, ni tampoco sus consejeros y directivos a nivel particular.